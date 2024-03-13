Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Breaking News: Thom Haye dan Ragnar Oratmangoen Belum Bisa Ambil Sumpah WNI, Dokumen Masih Tunggu Tanda Tangan Ketua DPR

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 13 Maret 2024 |18:56 WIB
Breaking News: Thom Haye dan Ragnar Oratmangoen Belum Bisa Ambil Sumpah WNI, Dokumen Masih Tunggu Tanda Tangan Ketua DPR
Ragnar Oratmangoen kala membela Fortuna Sittard. (Foto: Instagram/@fortuna.sittard)
A
A
A

THOM Haye dan Ragnar Oratmangoen belum bisa ambil sumpah warga negara Indonesia (WNI). Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Dito Ariotedjo, menyampaikan bahwa dokumen keduanya masih menunggu ditandatangani Ketua DPR RI.

Thom Haye dan Ragnar Oratmangoen masuk daftar 28 pemain yang akan membela Timnas Indonesia kontra Vietnam. Keduanya juga sudah berada di Indonesia bersamaan dengan Nathan Tjoe-A-On yang juga masuk daftar 28 pemain yang dipanggil untuk Kualifikasi Piala Dunia 2026 pada bulan ini tersebut.

Thom Haye

Namun, baru Nathan saja yang telah diambil sumpah WNI. Pengambilan sumpah itu terasa terburu-buru karena dilakukan pada malam hari atau tepatnya pada Senin 11 Maret 2024 malam. Nathan sendiri prosesnya sudah lengkap berbarengan dengan Jay Idzes pada akhir Desember 2023.

Sementara Thom Haye dan Ragnar Oratmangoen yang juga ikut ke Jakarta, belum juga diambil sumpah WNI. Padahal, kehadiran dua pemain ini untuk melanjutkan proses naturalisasinya sampai diambil sumpah. Pasalnya, pendaftaran terakhir pemain untuk laga kontra Vietnam sendiri jatuh pada hari ini, Rabu (13/3/2024).

Menyoal hal itu, Menpora Dito membeberkan bahwa proses naturalisasi Thom Haye dan Ragnar Oratmangoen kini masih menunggu persetujuan Ketua DPR RI. Jika hal itu beres, mereka bisa melakukan proses selanjutnya.

“Sekarang lagi menunggu ditandatangani oleh ketua DPR, setelah itu langsung bisa diproses pelantikan dan Keppresnya,” kata Menpora Dito kepada awak media di Jakarta, Rabu (13/3/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/51/3191661/jay_idzes_bersama_mees_hilgers-i759_large.jpg
Perbandingan Nilai Pasar Jay Idzes dan Mees Hilgers: Satu Meroket ke Puncak, Satu Lagi Terjun Bebas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/51/3191601/john_herdman_akan_diumumkan_jadi_pelatih_timnas_indonesia_pada_pekan_ini-7jvh_large.jpg
Dibocorkan Bung Harpa, John Herdman Diumumkan Jadi Pelatih Timnas Indonesia Pekan Ini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/51/3191582/john_herdman_akan_dikontrak_pssi_hingga_2030_dengan_gaji_fantastis-SDwB_large.jpg
John Herdman Disebut Latih Timnas Indonesia hingga 2030, Gajinya Fantastis!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/51/3191279/kegagalan_timnas_indonesia_ke_piala_dunia_2026_bak_terbangun_dari_mimpi-k9MV_large.jpeg
Kaleidoskop 2025: Gagal ke Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia Terbangun dari Lucid Dream
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/24/11/1659729/hasil-piala-aff-u19-2025-timnas-futsal-indonesia-segel-tiket-semifinal-usai-gebuk-myanmar-41-orm.webp
Hasil Piala AFF U-19 2025: Timnas Futsal Indonesia Segel Tiket Semifinal Usai Gebuk Myanmar 4-1
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/24/manex_rezola.jpg
Real Madrid Rekrut Pemain Serba Bisa Berusia 19 Tahun
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement