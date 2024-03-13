6 Pesepakbola Indonesia yang di Luar Dugaan Pernah Bobol Gawang Klub Kelas Dunia, Nomor 1 Tumbangkan AC Milan!

Berikut 6 pesepakbola Indonesia yang di luar dugaan pernah bobol gawang klub besar Eropa. (Foto: Heru Haryono/Okezone.com)

SEBANYAK 6 pesepakbola Indonesia yang di luar dugaan pernah membobol gawang tim kelas dunia akan diulas Okezone. Meski prestasi sepakbola Indonesia belum bisa dibandingkan dengan negara-negara top Asia, bukan berarti tak ada yang bisa dibanggakan dari dunia si kulit bulat Tanah Air.

Pernah dalam sejumlah pertandingan, para pesepakbola dunia membobol gawang tim kelas dunia. Lantas, siapa saja tim yang dimaksud?

Berikut 6 pesepakbola Indonesia yang di luar dugaan pernah bobol gawang klub kelas dunia:

6. Greg Nwokolo





Greg Nwokolo merupakan salah satu pemain naturalisasi yang pernah memperkuat Timnas Indonesia. Pada musim panas 2013, Greg Nwokolo memperkuat Indonesia Selection untuk berhadapan dengan Chelsea racikan Jose Mourinho.

Hasilnya, Chelsea menang 8-1 atas Indonesia Selection via gol-gol dari Romelu Lukaku (2 gol), Ramires (2 gol) serta masing-masing satu bola dari Eden Hazard, Demba Ba, John Terry dan Bertrand Traore. Sementara itu, gol tunggal Indonesia Selection diciptakan Greg Nwokolo.

5. Patrich Wanggai





Setahun sebelumnya, Indonesia Selection berhadapan dengan Inter Milan yang diperkuat Philippe Coutinho dan kawan-kawan. Hasilnya, Inter Milan menang 4-2 atas Indonesia Selection.

Gol-gol Inter Milan dicetak brace Giampaolo Pazzini dan Philippe Coutinho. Sementara itu, dua gol Indonesia diciptakan Patrich Wanggai dan Yosua Pahabol.