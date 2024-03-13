Liga 1 2023-2024: Arema FC Incar Poin Penuh di Markas Persita Tangerang

AREMA FC berambisi meraih kemenangan di markas Persita Tangerang. Singo Edan menargetkan tiga poin demi mengamankan posisi mereka di klasemen sementara Liga 1 2023-2024.

Pelatih Arema FC Widodo Cahyono Putro mengatakan, ia telah memberikan taktik, menyiapkan komposisi pemain, dan memotivasi pemainnya untuk bisa menjaga konsistensi di empat laga sebelumnya. Apalagi laga melawan Persita ini digelar di kandang lawan, sehingga perlu motivasi lebih bagi pemainnya.

"Kami sudah mempersiapkan tim dengan sebaik-baiknya, dan tentunya setelah pertandingan terakhir kita ada jeda waktu itu yang tidak banyak, tapi itu yang kita manfaatkan untuk recovery pemain," kata Widodo Cahyono Putro, sebelum pertandingan.

Widodo yakin taktik dan strategi yang disiapkannya mampu menyuguhkan permainan terbaik yang bisa dinikmati masyarakat pecinta sepakbola Indonesia. Terpenting, ia menekankan ke pemain untuk haus kemenangan dan mengincar kemenangan keempat selama Arema FC ditangani oleh Widodo.

"Mudah-mudahan besok kita bisa memainkan pertandingan yang betul-betul enak ditonton, enak dilihat. Dan atas izin Tuhan kita bisa meraih poin 3 di sini," ujar pelatih kelahiran Cilacap ini.

Senada dengan Widodo, Dedik Setiawan juga mengincar kemenangan di laga tandang ke Tangerang kali ini. Apalagi kondisi ia dan pemain lainnya berada dalam performa terbaiknya. Tetapi memang diakui pertandingan Rabu malam nanti bakal berlangsung sulit.