CEO Cerezo Ozaka Sambut Baik Hadirnya Justin Hubner di Klub

OSAKA - CEO Cerezo Osaka, Hiroaki Morishima, menyambut antusias kehadiran pemain Timnas Indonesia Justin Hubner di timnya. Pemain itu berstatus pinjaman hingga akhir tahun dari Wolverhampton Wanderers.

Morishima mengatakan Justin merupakan pemain potensial yang dimiliki Indonesia. Oleh karena itu, ia senang mendapatkan jasa pemain tersebut karena akan menambah kekuatan Cerezo.

“Kami sangat senang Justin Hubner bergabung dengan tim kami. Dia adalah pemain bagus yang mewakili Indonesia dengan kemampuan fisik dan kekuatan yang tinggi," kata Morishima dalam keterangan yang diperoleh MNC Portal Indonesia (MPI), Selasa (12/3/2024).

"Senang juga bagi pemain seperti Justin untuk memilih Cerezo Osaka sebagai tahap karirnya. Kami yakin penambahannya akan memberikan kontribusi besar bagi tim kami," tambah pria asal Jepang itu.

Morishima mengatakan Justin akan satu tim dengan pemain Timnas Jepang Seiya Maikuma. Kedua pemain pernah berhadapan pada Piala Asia 2023 pada fase grup.