Inilah yang Bikin Mantan pelatih Persib Bandung Luis Milla Benci dari Indonesia

Luis Milla membenci hal satu ini di Indonesia (Foto: Instagram/@luismillacoach)

INILAH yang bikin mantan pelatih Persib Bandung Luis Milla benci dari Indonesia. Sang pelatih diketahui cukup mengenal sepakbola Tanah Air lantaran pernah membesut Timnas Indonesia pada 2017 hingga 2018 dan Maung Bandung pada 2022 hingga 2023.

Luis Milla Aspas memang bukan sosok yang asing bagi sepakbola Indonesia. Pelatih asal Spanyol itu datang pertama kali pada 2017 guna menukangi Timnas Indonesia yang akan berlaga di ajang Sea Games 2017 dan Asian Games 2018.

Datang dengan modal pernah membawa Timnas Spanyol U-21 menjuarai Piala Eropa U-21 2011, Milla dibebankan target yang cukup berat. Kendati demikian, ia cukup sukses untuk memberikan perkembangan positif untuk skuad Garuda.

Tercatat, Milla berhasil mempersembahkan medali perunggu di SEA Games 2017 yang digelar di Malaysia. Dan di Asian Games 2018, ia membawa Indonesia lolos babak 16 besar sebelum akhirnya ditaklukkan Timnas Uni Emirat Arab U-23 secara dramatis.

Selama menangani Timnas Indonesia, Milla dan keluarganya tinggal di sebuah apartemen yang berlokasi di Karawaci, Tangerang, Banten. Dalam sebuah wawancara pada 2017, ia mengaku sangat senang tinggal di sana.

Akan tetapi, rupanya ada satu hal yang sangat dibenci dari Karawaci dan juga Indonesia. Eks pemain Barcelona dan Real Madrid itu sangat benci dengan macetnya jalanan Indonesia, khususnya di daerah Tangerang dan Ibu Kota DKI Jakarta.

"Saya sangat betah di Indonesia. Tapi saya tidak suka dengan kemacetannya. Selain itu semuanya bagus," kata Milla kepada awak media pada 2017.

Selain macet, eks gelandang Barcelona itu mengaku sangat suka dengan Indonesia termasuk dengan makanannya. Meski dirasa sedikit pedas, ia tetap suka.