Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Momen Luis Milla Bangga Bercerita ke Media Spanyol tentang Persib Bandung hingga Kompaknya Suporter Indonesia

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 11 Maret 2024 |13:18 WIB
Momen Luis Milla Bangga Bercerita ke Media Spanyol tentang Persib Bandung hingga Kompaknya Suporter Indonesia
Luis Milla bercerita dengan bangga kepada media Spanyol tentang Persib Bandung dan Indonesia (Foto: Instagram/@luismillacoach)
A
A
A

MOMEN Luis Milla bangga bercerita ke media Spanyol tentang Persib Bandung hingga kompaknya suporter Indonesia menarik untuk diulas. Sebab, penuturan pria asal Spanyol itu cukup menyita perhatian.

Milla cukup mengenal sepakbola Tanah Air lantaran pernah menjadi pelatih Timnas Indonesia pada 2017 hingga 2018. Lalu, ia ditunjuk menangani Persib Bandung pada 2022 hingga 2023.

Luis Milla

Ketika melatih Persib, Milla sempat melakukan wawancara khusus dengan media Spanyol Jot Down Sport. Ia bercerita banyak mengenai klub berjuluk Pangeran Biru itu hingga kompaknya suporter Indonesia.

“Saya sudah mempersiapkan banyak hal. Itu sebabnya, ketika mereka menawari saya sebagai pelatih Indonesia pada Januari (2017), saya berkata pada diri sendiri, “Ayo pergi ke sana." Sejak itu, di sana lah pasar saya," ungkap Milla, dikutip pada Senin (11/3/2024).

Pria berusia 57 tahun itu mengatakan, segalanya berjalan baik terutama saat masa adaptasi. Milla juga hanya mau mengungkapkan hal-hal positif tentang Timnas Indonesia dan Persib Bandung meski ada cukup banyak yang tidak berjalan sesuai keinginannya.

"Semua berjalan baik buat saya. Anda beradaptasi dengan pemain yang Anda miliki. Ada hal-hal yang Anda sukai dan pemain tidak bisa memberikannya kepada Anda. Tapi saya tidak akan mengeluh tentang apa yang terjadi di Timnas Indonesia dan Bandung," urai Milla.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/22/51/1658633/gemilang-di-sea-games-2025-kontingen-indonesia-atlet-berjuang-maksimal-berkat-motivasi-dari-presiden-ngv.webp
Gemilang di SEA Games 2025, Kontingen Indonesia: Atlet Berjuang Maksimal Berkat Motivasi dari Presiden
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/21/ayustina_delia_priatna.jpg
Cetak Sejarah di SEA Games 2025! Atlet Sepeda Ayustina Delia Ungkap Komentar Berkelas
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement