Momen Luis Milla Bangga Bercerita ke Media Spanyol tentang Persib Bandung hingga Kompaknya Suporter Indonesia

MOMEN Luis Milla bangga bercerita ke media Spanyol tentang Persib Bandung hingga kompaknya suporter Indonesia menarik untuk diulas. Sebab, penuturan pria asal Spanyol itu cukup menyita perhatian.

Milla cukup mengenal sepakbola Tanah Air lantaran pernah menjadi pelatih Timnas Indonesia pada 2017 hingga 2018. Lalu, ia ditunjuk menangani Persib Bandung pada 2022 hingga 2023.

Ketika melatih Persib, Milla sempat melakukan wawancara khusus dengan media Spanyol Jot Down Sport. Ia bercerita banyak mengenai klub berjuluk Pangeran Biru itu hingga kompaknya suporter Indonesia.

“Saya sudah mempersiapkan banyak hal. Itu sebabnya, ketika mereka menawari saya sebagai pelatih Indonesia pada Januari (2017), saya berkata pada diri sendiri, “Ayo pergi ke sana." Sejak itu, di sana lah pasar saya," ungkap Milla, dikutip pada Senin (11/3/2024).

Pria berusia 57 tahun itu mengatakan, segalanya berjalan baik terutama saat masa adaptasi. Milla juga hanya mau mengungkapkan hal-hal positif tentang Timnas Indonesia dan Persib Bandung meski ada cukup banyak yang tidak berjalan sesuai keinginannya.

"Semua berjalan baik buat saya. Anda beradaptasi dengan pemain yang Anda miliki. Ada hal-hal yang Anda sukai dan pemain tidak bisa memberikannya kepada Anda. Tapi saya tidak akan mengeluh tentang apa yang terjadi di Timnas Indonesia dan Bandung," urai Milla.