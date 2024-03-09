Kisah Putri Luis Milla yang Sebut 3 Pemain Indonesia Ini sebagai Pria Tampan

KISAH putri Luis Milla yang sebut 3 pemain Indonesia ini sebagai pria tampan akan diulas dalam artikel ini. Salah satunya ada eks pemain Persib Bandung, yakni I Putu Gede Juni Antara.

Ya, putri Luis Milla, Paulita Milla, turut jadi sorotan seiring dengan karier sang ayah yang pernah melatih sejumlah tim di Indonesia. Di antaranya, Luis Milla diketahui pernah menjadi pelatih Timnas Indonesia hingga Persib Bandung.

Selain karena cantik, Paulita Milla juga curi perhatian karena pernah menyebut ada 3 pemain Indonesia yang dipandangnya sebagai pria tampan. Hal itu diutarakan kepada mantan penerjemah Luis Milla, yakni Bayu Eka Sari yang akrab disapa Bang Bes, dalam live Instagram pada 2020.

Salah satu pemain Indonesia ini sebagai pria tampan adalah I Putu Gede Juni Antara. Pemain yang satu ini memang punya wajah yang tampan dan rupawan.