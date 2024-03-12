Bek Timnas Vietnam Ketar-ketir Lawan Timnas Indonesia di Stadion GBK!

BEK Timnas Vietnam, Do Duy Manh, mengaku akan kesulitan untuk menghadapi Timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK). Namun begitu, ia optimistis The Golden Star Warriors bisa melewati tekanan yang ada.

Vietnam akan melanjutkan perjuangannya di Grup F putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Tim asuhan Philippe Troussier itu akan langsung menghadapi Timnas Indonesia sebanyak dua pertandingan.

Laga pertama, mereka akan bertandang ke markas Timnas Indonesia di SUGBK pada Kamis 21 Maret 2024. Kemudian berselang lima hari, giliran Vietnam yang menjamu Skuad Garuda di Stadion My Dinh pada Selasa 26 Maret 2024.

Menatap pertandingan tersebut, Duy Manh berharap Vietnam bisa memberikan penampilan terbaiknya. Namun bek Hanoi FC itu mengakui Skuad Garuda bukan lawan yang mudah terlebih saat mereka harus bermain di SUGBK.

“Saya sangat mencintai tim Vietnam. Saya berharap kami bisa bermain bagus melawan Indonesia. Meski tim kesulitan melawan Indonesia di dua pertandingan berikutnya, khususnya ketika harus bertandang ke Stadion Bung Karno,” kata Duy Manh, dilansir dari Soha, Selasa (12/3/2024).

Namun demikian, bek berusia 27 tahun itu yakin Vietnam bisa mencuri hasil terbaik jika memiliki persiapan yang matang. Duy Manh juga mengharapkan para suporter memberikan dukungan penuh kepada timnya.