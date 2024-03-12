Media Vietnam Berkali-kali Sindir Rumput SUGBK: Bangga Banget Sama Stadion My Dinh?

Penampakan SUGBK pada 22 Februari 2024 atau satu bulan sebelum laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam. (Foto: Instagram/@love_gbk)

MEDIA Vietnam, The Thao 247, berkali-kali menyindir rumput Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) yang menjadi venue laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam pada 21 Maret 2024. The Thao 247 menyoroti kualitas rumput SUGBK saat Timnas Indonesia U-20 menjamu Timnas Thailand U-20 medio Januari 2024.

Saat itu, rumput SUGBK jauh dari kata baik karena ada banyak rumput yang menguning. Kondisi rumput SUGBK semakin parah karena beberapa kali menjadi venue kampanye sejumlah calon presiden.

(Kondisi rumput SUGBK pada Januari 2024)

“SUGBK mendapat kritik menjelang pertandingan Vietnam melawan Indonesia,” tulis The Thao 247.

“Dalam laga persahabatan antara Timnas Indonesia U-20 dan Thailand U-20 pada Januari lalu, buruknya lapangan membuat pergerakan bola menjadi tak konsisten.

Namun, sejatinya sejak akhir Februari 2024, SUGBK sudah bersolek. Melalui akun instagram @love_gbk, terlihat rumput di SUGBK sudah menghijau.

Jadi kesimpulannya, pemberitaan yang dikeluarkan The Thao 247 sudah basi. Sebab, SUGBK perlahan-lahan terus membaik kualitas rumputnya dan siap menjadi venue laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam pada 21 Maret 2024.