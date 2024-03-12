Advertisement
SEPAKBOLA DUNIA

Philippe Troussier Jadi Pelatih Ke-6 yang Dipecat Setelah Kalah dari Timnas Indonesia Asuhan Shin Tae-yong?

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 12 Maret 2024 |14:33 WIB
Philippe Troussier jadi pelatih ke-6 yang dipecat gara-gara Shin Tae-yong. (Foto: REUTERS)
A
A
A

PHILIPPE Troussier jadi pelatih ke-6 yang dipecat jika Timnas Vietnam kalah lagi dari Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong? Semenjak menjadi pelatih Timnas Indonesia pada Desember 2019, Shin Tae-yong telah menyebabkan lima pelatih dipecat dari jabatannya.

Sosok pertama yang dipecat adalah pelatih asal Belanda, Damien Hertog. Damien Hertog dipecat setelah tim asuhannya, Timnas Arab Saudi U-19, ditahan Timnas Indonesia U-19 racikan Shin Tae-yong dalam uji coba yang dilangsungkan di Kroasia pada Oktober 2020.

Damien Hertog, pelatih pertama yang dipecat karena gagal mengalahkan Shin Tae-yong. (Foto: Instagram/@damienhertog)

Dalam laga tersebut, Arab Saudi U-19 yang berstatus juara Piala Asia U-19 2018 sempat unggul 3-0 atas Timnas Indonesia U-19. Namun, karena lengah, Arab Saudi U-19 ditahan Timnas Indonesia U-19 dengan skor 3-3.

Kelar pertandingan, Damien Hertog dipecat Federasi Sepakbola Arab Saudi karena Timnas Arab Sudi U-19 tak pernah menang dalam tiga laga yang dijalani di Kroasia. Sebelumnya, Arab Saudi U-19 kalah 2-3 dari Bulgaria U-19 dan tumbang 3-4 dari Kroasia U-19.

Selanjutnya ada Tan Cheng Hoe. Pelatih asal Malaysia ini dipecat setelah Timnas Malaysia kalah 1-4 dari Timnas Indonesia racikan Shin Tae-yong di fase grup Piala AFF 2020. Akibat kekalahan itu, Malaysia pun resmi tersingkir di fase grup.

Selanjutnya ada pelatih asal Jepang, Tatsuma Yoshida. Ia dipecat setelah skuad asuhannya, Timnas Singapura, kalah agregat 5-3 dari Timnas Indonesia di semifinal Piala AFF 2020.



      

