SEPAKBOLA DUNIA

Anak Shin Tae-yong Bocorkan Calon Pemain Naturalisasi Timnas Indonesia Selanjutnya? Pernah Bobol Gawang FC Twente!

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 12 Maret 2024 |11:46 WIB
Anak Shin Tae-yong Bocorkan Calon Pemain Naturalisasi Timnas Indonesia Selanjutnya? Pernah Bobol Gawang FC Twente!
Anak Shin Tae-yong bocorkan calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia selanjutnya. (Foto: REUTERS)
A
A
A

ANAK Shin Tae-yong, Shin Jae-won, membocorkan calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia selanjutnya? Ia seakan menegaskan bahwa calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia selanjutnya adalah fullback kiri milik NEC Nijmegen, Calvin Verdonk.

Dalam dua minggu terakhir, Shin Tae-yong berada di Eropa. Tak hanya memantau para pemain Indonesia yang berkarier di Belanda, Belgia dan Italia, Shin Tae-yong juga mencoba mendekati sejumlah pemain keturunan untuk dinaturalisasi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI).

Shin Tae-yong (kiri) bersama Calvin Verdonk dan Fardy Bachdim. (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)

(Shin Tae-yong (kiri) bersama Calvin Verdonk dan Fardy Bachdim. (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)

Salah satu pemain yang ditengarai akan dinaturalisasi menjadi WNI adalah pemain NEC Nijemegen, Calvin Verdonk. Di akun Instagram-nya, @shintaeyong7777, Shin Tae-yong membagikan momen berfoto dengan Calvin Verdonk kelar laga NEC Nijmegen vs SC Heerenveen di lanjutan Liga Belanda 2023-2024 pada Minggu, 10 Maret 2024 malam WIB.

Laga di atas menjadi sorotan Shin Tae-yong selain karena ada Calvin Verdonk, juga terdapat dua calon pemain Timnas Indonesia, Nathan Tjoe-A-On dan Thom Haye yang memperkuat SC Heerenveen.

“Menonton dua pertandingan terakhir di Belanda. Apakah kami akan menemukan pemain baru kali ini?,” tanya Shin Tae-yong dalam unggahan terbarunya di Instagram, sembari membagikan sejumlah momen termasuk foto bareng dengan Calvin Verdonk.

Anak Shin Tae-yong, Shin Jae-won pun ikut meramaikan unggahan Shin Tae-yong, seakan menegaskan Calvin Verdonk merupakan calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia selanjutnya. “Oh, Anda menemukan pemain baru?,” tanya Shin Jae-won kepada Shin Tae-yong.

Halaman:
1 2
      
