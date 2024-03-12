Masyarakat Vietnam Ragu Lihat Timnas Vietnam Kalahkan Timnas Indonesia, Ini Penyebabnya!

Masyarakat Vietnam ragu melihat Timnas Vietnam kalahkan Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. (Foto: VFF)

MASYARAKAT Vietnam ragu melihat Timnas Vietnam dapat mengalahkan Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 21 dan 26 Maret 2024. Prediksi itu muncul karena dalam pandangannya, performa Timnas Vietnam cenderung menurun semenjak dipegang juru taktik asal Prancis, Philippe Troussier.

Sebelum dipegang Philippe Troussier, Timnas Vietnam tampil memesona di bawah asuhan Park Hang-seo. Di level senior, pelatih asal Korea Selatan itu mengantarkan Timnas Vietnam juara Piala AFF 2018 dan lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia.

(Phillipe Troussier bikin performa Timnas Vietnam melorot. (Foto: REUTERS)

Selama dipegang Park Hang-seo juga, Timnas Vietnam juga dominan atas Timnas Indonesia. Dari lima pertandingan di level senior, Vietnam racikan Park Hang-seo menang empat kali dan sekali imbang atas Timnas Indonesia.

Namun, ketika tampuk kepelatihan Vietnam beralih dari tangan Park Hang-seo ke Philippe Troussier, skuad Golden Star Warriors –julukan Timnas Vietnam– tak lagi dominan atas Timnas Indonesia.

Di semifinal SEA Games 2023 atau di level U-22, Timnas Vietnam U-22 racikan Philippe Troussier kalah 2-3 dari Timnas Indonesia U-22 asuhan Indra Sjafri. Selanjutnya di Piala Asia 2023, Vietnam asuhan Philippe Troussier tumbang 0-1 dari Timnas Indonesia!

Kekalahan ini semakin menyudutkan Philippe Troussier yang tak pernah menang atas Timnas Indonesia. ketika membesut Timnas Qatar di Piala Asia 2004, ia juga harus rela melihat skuad asuhannya kalah 1-2 dari Timnas Indonesia besutan Ivan Kolev.