HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia Disebut Menang 10-0 atas Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026: RIP Vietnam!

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 12 Maret 2024 |10:03 WIB
TIMNAS Indonesia diprediksi menang 10-0 atas Timnas Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Komentar itu disampaikan salah satu pencinta sepakbola Asia Tenggara setelah Timnas Vietnam mengumumkan 33 pemain yang dipersiapkan menghadapi Timnas Indonesia.

Senin, 11 Maret 2024, pelatih Timnas Vietnam Philippe Troussier mengumumkan 33 pemain untuk melawan Timnas Indonesia. Nama-nama yang absen di Piala Asia 2023 karena cedera kembali menghiasi skuad Timnas Vietnam, yakni Nguyen Tien Linh, Nguyen Cong Phuong dan lain-lain.

(Que Ngoc Hai absen di laga Timnas Indonesia vs Vietnam karena cedera)

Namun, sejumlah pemain top Timnas Vietnam juga belum bisa bergabung karena mengalami cedera. Sebut saja Que Ngoc Hai, Doan Van Hau hingga Dang Van Lam.

“Indonesia menang 10-0 atas Vietnam, aamiin ya Allah,” tulis akun Facebook Ahong Budiono di kolom komentar ASEAN Football.

“RIP untuk Vietnam,” sambung akun Fajar Mahesa Jenar.

Meski begitu, ada juga yang menjagokan Vietnam. Tak tanggung-tanggung, Timnas Indonesia diprediksi kalah 0-4.

Halaman:
1 2
      
