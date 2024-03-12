Bek Timnas Vietnam Sindir Timnas Indonesia yang Diperkuat 10 Pemain Naturalisasi: Saya Bingung Lawan Belanda atau Indonesia!

Timnas Indonesia akan menghadapi Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 21 dan 26 Maret 2024. (Foto: REUTERS)

BEK Timnas Vietnam, Do Duy Manh, mewaspadai Timnas Indonesia yang diperkuat 10 pemain naturalisasi, yang mana mayoritas memiliki darah Belanda. Bahkan pesepakbola 27 tahun itu sampai bingung bakal menghadapi Indonesia atau Belanda, mengingat banyaknya pesepakbola berdarah Negeri Kincir Angin di skuad Timnas Indonesia.

Untuk menghadapi Timnas Vietnam di lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 21 dan 26 Maret 2024, pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong memanggil 28 pemain. Dari 28 pemain yang dipanggil, 10 di antaranya berstatus pemain naturalisasi.

(Timnas Indonesia menang 1-0 atas Vietnam di Piala Asia 2023. (Foto: REUTERS)

Mereka ialah Jordi Amat, Justin Hubner, Jay Idzes, Nathan Tjoe-A-On, Sandy Walsh, Ragnar Oratmangoen, Thom Haye, Rafael Struick, Ivar Jenner dan Marc Klok. Dua di antaranya yakni Thom Haye dan Ragnar Oratmangoen.

Diharapkan hari ini atau besok, Thom Haye dan Ragnar Oratmangoen sudah mendapatkan paspor Indonesia. Dengan begitu, keduanya sudah bisa didaftarkan untuk dua laga melawam Vietnam.

“Melalui informasi di media, saya mendapat kabar bahwa Indonesia akan diperkuat 10 pemain naturalisasi. Saat ini Timnas Indonesia diperkuat banyak pemain abroad yang memiliki kualitas baik,” kata Do Duy Manh, Okezone mengutip dari Soha, Selasa (12/3/2024).

“Sebelum banyaknya pemain naturalisasi, Indonesia sejatinya bukanlah lawan yang mudah dihadapi. Timnas Indonesia dikenal memiliki cara bertarung yang sengit dan agresif. Namun, kini mereka melakukan naturalisasi secara massal,” lanjut bek milik Hanoi FC ini.