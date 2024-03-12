5 Pemain Naturalisasi Timnas Indonesia yang Jalani Puasa Ramadhan, Nomor 1 Andalan Shin Tae-yong!

5 pemain naturalisasi Timnas Indonesia yang jalani puasa Ramadhan menarik diulas. Salah satunya ada pemain andalan Shin Tae-yong di skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia.

Ya, umat Muslim di Indonesia mulai menjalani puasa pada hari ini, Selasa (12/3/2024), sesuai dengan ketetapan pemerintah. Para pesepakbola Tanah Air yang beragama Islam pun tak ketinggalan turut menjalani ibadah di bulan suci Ramadhan ini.

Bukan hanya pemain lokal, sejumlah pemain naturalisasi Timnas Indonesia juga diketahui turut menjalani puasa Ramadhan. Siapa saja mereka? Berikut 5 pemain naturalisasi Timnas Indonesia yang jalani puasa Ramadhan.

5. Ragnar Oratmangoen





Ragnar Oratmangoen sejatinya belum resmi menjadi WNI. Tetapi, proses naturalisasinya tengah digenjot demi membela Timans Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada bulan ini. Alhasil, dirinya kini sedang berada di Indonesia.

Ragnar Oratmangoen pun diketahui beragama Islam. Alhasil, dia turut menjalani puasa Ramadhan, termasuk pada tahun ini.

4. Diego Michiels





Kemudian, ada Diego Michiels. Dia juga pernah jadi andalan Timnas Indonesia usai resmi dinaturalisasi jadi WNI pada 2011. Dia memiliki keturunan Indonesia dari sang ayah, Robbi Michiels. Sementara ibunya, yakni Annet Kloppenburg, diketahui berasal dari Belanda.

Diego pun kemudian memutuskan menjadi mualaf pada 2012. Diego mengaku mantap masuk Islam murni atas keinginan diri sendiri. Semenjak menjadi mualaf, Diego pun turut menjalani puasa di bulan Ramadhan, termasuk tahun ini.