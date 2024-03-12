5 Pemain yang Berpotensi Gantikan Asnawi Mangkualam sebagai Kapten Timnas Indonesia Lawan Timnas Vietnam, Nomor 1 Jebolan Liga Spanyol!

Lima pemain Timnas Indonesia ini layak gantikan Asnawi Mangkualam sebagai kapten (Foto: PSSI)

BERIKUT lima pemain yang berpotensi gantikan Asnawi Mangkualam sebagai kapten Timnas Indonesia lawan Timnas Vietnam. Pemain Port FC itu masih berusaha mendapat tempat di klubnya sehingga jarang bermain reguler.

Asnawi sejauh ini merupakan kapten Timnas Indonesia. Ia sudah mengemban amanah tersebut sejak 2021 atau tepatnya pada Piala AFF 2020 dalam beberapa pertandingan.

Namun, belakangan Asnawi jarang mendapat menit bermain di klubnya. Hal ini bisa berdampak pada hilangnya posisi di Timnas Indonesia. Lalu, siapa yang berpotensi menggantikan sebagai kapten? Simak ulasan berikut ini.

5 Pemain yang Berpotensi Gantikan Asnawi Mangkualam sebagai Kapten Timnas Indonesia Lawan Timnas Vietnam

5. Pratama Arhan

Selain Asnawi, pemain baru Suwon FC ini merupakan pesepakbola dengan caps terbanyak di Timnas Indonesia era Shin Tae-yong. Arhan tentu layak untuk menyandang ban kapten di lengannya.

Namun, pemain berusia 22 tahun itu belum tentu diturunkan sebagai starter melawan Vietnam. Arhan juga belum mendapat menit bermain sama seperti Asnawi. Lagipula, di posisinya ada beberapa nama yang bisa jadi pelapis.

4. Egy Maulana

Pemain Dewa United ini juga sudah cukup malang melintang di Timnas Indonesia. Kendati berusia relatif muda, Egy sudah dipandang sebagai salah satu pemimpin di dalam tim.

BACA JUGA: Penyebab Saddil Ramdani Tak Masuk Skuad Timnas Indonesia Lawan Timnas Vietnam

Sayangnya, pemain kelahiran Medan ini juga punya masalah yang sama seperti Arhan dan Asnawi. Egy belum tentu dipilih untuk bermain di lini serang.