Penyebab Saddil Ramdani Tak Masuk Skuad Timnas Indonesia Lawan Timnas Vietnam

PENYEBAB Saddil Ramdani tak masuk skuad Timnas Indonesia lawan Timnas Vietnam menjadi pertanyaan banyak pihak. Pasalnya, sang pemain merupakan salah satu yang rutin dipanggil oleh Shin Tae-yong sebelumnya.

Seperti diketahui, Shin Tae-yong melalui PSSI resmi memanggil 28 pemain untuk melakoni laga menghadapi Timnas Vietnam di ajang Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di antara nama-nama yang dipanggil, ada banyak nama pemain reguler.

Beberapa di antaranya adalah Jordi Amat, Elkan Baggott, Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, hingga Ivar Jenner. Mereka kembali masuk ke skuad. Namun di sisi lain, ada pula pemain-pemain lain yang secara mengejutkan tidak dipanggil.

Di antaranya adalah Shayne Pattynama yang tengah dibekap cedera. Namun selain Pattynama, Saddil Ramdani juga menghilang. Bedanya, penyebab Saddil tidak dipanggil tidak diketahui secara pasti.

Padahal, hampir pada setiap agenda Timnas Indonesia, nama Saddil Ramdani hampir tidak pernah luput untuk dipanggil. Terlepas dari bermain atau tidaknya, pemain Sabah FA itu selalu ada dalam skuad.

Ada spekulasi yang menyebut jika penyebab tidak dipanggilnya Saddil berkaitan dengan gelaran Piala Asia 2023. Sebagaimana diketahui, di ajang tersebut, nama Saddil dicoret di detik-detik akhir oleh Shin Tae-yong.