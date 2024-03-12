Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Penyebab Saddil Ramdani Tak Masuk Skuad Timnas Indonesia Lawan Timnas Vietnam

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Selasa, 12 Maret 2024 |13:47 WIB
Penyebab Saddil Ramdani Tak Masuk Skuad Timnas Indonesia Lawan Timnas Vietnam
Saddil Ramdani kala membela Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

PENYEBAB Saddil Ramdani tak masuk skuad Timnas Indonesia lawan Timnas Vietnam menjadi pertanyaan banyak pihak. Pasalnya, sang pemain merupakan salah satu yang rutin dipanggil oleh Shin Tae-yong sebelumnya.

Seperti diketahui, Shin Tae-yong melalui PSSI resmi memanggil 28 pemain untuk melakoni laga menghadapi Timnas Vietnam di ajang Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di antara nama-nama yang dipanggil, ada banyak nama pemain reguler.

Saddil Ramdani

Beberapa di antaranya adalah Jordi Amat, Elkan Baggott, Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, hingga Ivar Jenner. Mereka kembali masuk ke skuad. Namun di sisi lain, ada pula pemain-pemain lain yang secara mengejutkan tidak dipanggil.

Di antaranya adalah Shayne Pattynama yang tengah dibekap cedera. Namun selain Pattynama, Saddil Ramdani juga menghilang. Bedanya, penyebab Saddil tidak dipanggil tidak diketahui secara pasti.

Padahal, hampir pada setiap agenda Timnas Indonesia, nama Saddil Ramdani hampir tidak pernah luput untuk dipanggil. Terlepas dari bermain atau tidaknya, pemain Sabah FA itu selalu ada dalam skuad.

Ada spekulasi yang menyebut jika penyebab tidak dipanggilnya Saddil berkaitan dengan gelaran Piala Asia 2023. Sebagaimana diketahui, di ajang tersebut, nama Saddil dicoret di detik-detik akhir oleh Shin Tae-yong.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/51/3191279/kegagalan_timnas_indonesia_ke_piala_dunia_2026_bak_terbangun_dari_mimpi-k9MV_large.jpeg
Kaleidoskop 2025: Gagal ke Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia Terbangun dari Lucid Dream
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/51/3191230/timnas_indonesia-ZTEV_large.jpg
Mengintip Format AFC Nations League: Timnas Indonesia Berpotensi Masuk League B, Terhindar dari Tim-Tim Kuat Asia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/51/3191175/timnas_indonesia-Y0SU_large.jpg
Breaking News: AFC Resmi Perkenalkan Nations League, Timnas Indonesia Siap-Siap Punya Turnamen Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/51/3191105/erick_thohir_bertemu_gianni_infantino-B5Dn_large.jpg
Bertemu Presiden FIFA di Qatar, Gebrakan Baru Apa Lagi yang Disiapkan Erick Thohir untuk PSSI?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/22/51/1658799/sea-games-2025-atlet-muaythai-kabupaten-bekasi-indra-hutagalung-sumbang-perunggu-kelas-635-kg-cez.webp
SEA Games 2025: Atlet Muaythai Kabupaten Bekasi Indra Hutagalung Sumbang Perunggu Kelas 63,5 Kg
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/22/timnas_futsal_indonesia_u_16.jpg
Jadwal Siaran Langsung Timnas Futsal Indonesia U-16 Vs Myanmar di Piala AFF Futsal U-16 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement