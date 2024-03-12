Catat Penampilan Ke-400 Bareng Barcelona, Marc-Andre ter Stegen Ingin Terus Pamer Kualitas

BARCELONA - Pemain Barcelona, ​​​​Marc-Andre ter Stegen, menyatakan senang sudah mencatatkan 400 penampilan untuk timnya. Ia pun akan berusaha keras terus memberikan kontribusi terbaik untuk Blaugrana.

Pemain berposisi kiper itu memang masih cukup lama akan bersama Barcelona karena kontraknya bersama tim itu sampai 2028. Jadi, masih banyak peluang untuknya menambah terus penampilannya bersama tim asal Spanyol tersebut.

Ter Stegen mengatakan belum puas dengan capaiannya saat ini. Ia pun akan berusaha tampil apik agar dapat terus menjadi kiper utama Barcelona beberapa musim ke depan.

"Saya berharap bisa mengoleksi lebih banyak lagi, mari kita lihat apa yang terjadi di masa depan," kata ter Stegen dilansir dari Tuttomercato, Selasa (12/3/2024).

Pemain asal Jerman itu menyebut menjadi kebanggaan pribadi bisa menjadi bagian dari Barcelona. Sebab, klub asal Catalunya tersebut merupakan tim terbaik di dunia sepak bola.