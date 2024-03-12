Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Arsenal vs FC Porto: Mikel Arteta Berambisi Akhiri Penantian 14 Tahun The Gunners Tembus Perempatfinal Liga Champions

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 12 Maret 2024 |13:20 WIB
Arsenal vs FC Porto: Mikel Arteta Berambisi Akhiri Penantian 14 Tahun The Gunners Tembus Perempatfinal Liga Champions
Mikel Arteta kala mendampi Arsenal berlaga. (Foto: Reuters)
LONDON – Pelatih Arsenal, Mikel Arteta, menatap penuh optimis duel melawan FC Porto di leg II babak 16 besar Liga Champions 2023-2024. Sebab, Arteta berambisi akhiri penantian 14 tahun The Gunners -julukan Arsenal- tembus perempatfinal Liga Champions.

Ya, Arsenal akan menjamu FC Porto di Emirates Stadium, London, Inggris, pada Rabu 13 Maret 2024 pukul 03.00 WIB. Pertandingan itu sangat krusial bagi The Gunners mengingat mereka saat ini tertinggal secara agregat 0-1.

Arsenal

Terlebih lagi, Arsenal sudah 14 tahun belum menjajaki babak perempatfinal Liga Champions lagi. Terakhir kali mereka menapaki babak delapan besar adalah pada musim 2009-2010. Namun, langkah The Gunners dihentikan Barcelona.

Oleh karena itu, Arteta ingin Arsenal mengakhiri penantian panjang selama 14 tahun. Pelatih asal Spanyol itu meminta para penggemar memberikan dukungan penuh untuk pasukannya di laga mendatang.

Halaman:
1 2
      
