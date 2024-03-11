5 Pesepakbola Indonesia yang Miliki Karier Sepakbola Mendunia, Nomor 1 Pernah Bobol Gawang AC Milan!

Justin Hubner menjadi salah satu pesepakbola Indonesia dengan karier mendunia (Foto: Instagram/@justinhubner5)

BERIKUT lima pesepakbola Indonesia yang miliki karier sepakbola mendunia. Mereka tak sekadar bermain di luar negeri, tetapi juga punya reputasi yang diakui dunia luas.

Dewasa ini, Timnas Indonesia dihuni oleh pemain-pemain berkualitas yang punya karier mentereng. Beberapa bahkan pernah mendapat sorotan dari dunia.

Siapa saja pemain tersebut? Simak ulasan berikut ini.

5 Pesepakbola Indonesia yang Miliki Karier Sepakbola Mendunia

5. Bambang Pamungkas





Legenda Timnas Indonesia ini namanya sudah cukup mendunia, terutama di level Asia. Ia bahkan diakui sebagai salah satu legenda sepakbola dunia ketika diundang FIFA untuk sebuah laga eksibisi pada Piala Dunia 2022 Qatar!

Bepe sejauh ini merupakan top skor Timnas Indonesia sepanjang masa. Ia juga pernah berkarier di luar negeri, tepatnya bersama Selangor FA di Liga Malaysia.

4. Sandy Walsh

Bek KV Mechelen ini cukup mendunia. Apalagi, Sandy merumput di kasta teratas Liga Belgia yang notabene salah satu kompetisi tingkat dua di Benua Biru setelah Inggris, Italia, Jerman, Spanyol, dan Prancis.

BACA JUGA: Suwon FC Pastikan Pratama Arhan Bela Timnas Indonesia Lawan Vietnam

Reputasi Sandy juga cukup mendunia. Wajar bila kemudian pemain berusia 28 tahun itu merupakan salah satu bintang Timnas Indonesia saat ini.