HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Suwon FC Pastikan Pratama Arhan Bela Timnas Indonesia Lawan Vietnam

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 11 Maret 2024 |13:36 WIB
Suwon FC Pastikan Pratama Arhan Bela Timnas Indonesia Lawan Vietnam
Pratama Arhan diizinkan Suwon FC membela Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia (Foto: Instagram/@pratamaarhan8)
A
A
A

SUWON - Suwon FC telah mempersilakan salah satu pemainnya, Pratama Arhan, untuk membela Timnas Indonesia melawan Timnas Vietnam. Pengumuman itu disampaikan melalui Instagram resmi klub (@suwonfc), Senin (11/3/2024).

“Kami telah dihubungi tentang daftar tim sepak bola nasional Indonesia yang berpartisipasi dalam kualifikasi putaran kedua Piala Dunia FIFA 2026 Zona Asia melawan Vietnam,” tulis akun Instagram resmi Suwon FC.

Suwon FC mengumumkan Pratama Arhan dipanggil Timnas Indonesia (Foto: Instagram/@suwonfc)

“(Pratama) Arhan terpilih masuk Timnas Indonesia untuk melakoni laga putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia,” sambung keterangan resmi itu.

Dengan demikian, Arhan sudah resmi diizinkan untuk mengikuti pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia yang dimulai pada 17 Maret 2024. Mantan pemain PSIS Semarang itu memang masuk dalam 28 nama yang dipanggil oleh pelatih Shin Tae-yong.

Telusuri berita bola lainnya
