HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Pratama Arhan, Anak Penjual Tukang Sayur yang Kini Jadi Bintang Timnas Indonesia dan Punya Istri Cantik

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 03 Maret 2024 |07:12 WIB
Pemain Timnas Indonesia, Pratama Arhan bersama sang istri, Azizah Salsha. (Foto: Instgram/pratamaarhan8)
Pemain Timnas Indonesia, Pratama Arhan bersama sang istri, Azizah Salsha. (Foto: Instgram/pratamaarhan8)
A
A
A

KISAH Pratama Arhan, anak penjual tukang sayur yang kini jadi bintang Timnas Indonesia dan punya istri cantik akan dibahas Okezone di artikel ini. Ya, nama Pratama Arhan begitu besar saat ini berkat kontribusinya bersama Timnas Indonesia.

Pratama Arhan pun pertama kali menjadi buah bibir para pencinta sepakbola Tanah Air di Piala AFF 2020. Ia yang diorbitkan oleh pelatih Shin Tae-yong sukses tampil mengagumkan bersama Timnas Indonesia di Piala AFF 2020 tersebut.

Terbukti, Pratama Arhan sukses menyabet gelar individu pemain muda terbaik di ajang Piala AFF 2020 tersebut. Hal itu tidak heran karena Pratama Arhan yang kala itu masih berusia 20 tahun, merupakan salah satu aktor utama dalam keberhasilan Garuda menembus final Piala AFF 2020.

Walau pada akhirnya Timnas Indonesia takluk Thailand di final, penampilan Pratama Arhan tetap layak diapresiasi. Semenjak saat itu, karier Pratama Arhan begitu melejit.

Pratama Arhan yang awalnya bermain di PSIS Semarang pun dilirik sejumlah tim Asia. Pada akhirnya, Pratama Arhan memutuskan untuk berpetualangan di divisi kedua Liga Jepang bersama Tokyo Verdy pada Maret 2022.

Pratama Arhan

Tercatat fullback kiri berusia 22 tahun itu hanya membukukan empat laga bersama Tokyo Verdy sedari 2022-2024. Pratama Arhan kesulitan menembus skuad utama dan harus puas hanya bermain 256 menit bersama Tokyo Verdy.

Kini, Pratama Arhan pun sudah meninggalkan Tokyo Verdy di musim dingin 2024. Ia tepatnya dibeli oleh klub divisi pertama Liga Korea Selatan, Suwon FC.

Perjalanan Pratama Arhan terlihat begitu mulus hingga akhirnya bermain di Liga Korea Selatan (K-League) 2024. Apalagi kini ia juga dikenal sangat populer semenjak menikahi influencer dan selebragam, Azizah Salsha.

Halaman:
1 2 3
      
