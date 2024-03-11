Jay Idzes Dapat Nilai Bagus Usai Bantu Venezia Kalahkan Bari 3-1

VENICE – Bek Timnas Indonesia, Jay Idzes dapat nilai bagus usai membantu Venezia mengalahkan Bari 3-1 di pekan ke-29 kasta kedua Liga Italia Italia 2023-2024. Masuk dari bangku cadangan, Jay memberikan impak positif untuk permainan timnya di laga tersebut.

Venezia sukses menaklukkan Bari di Pier Luigi Penzo Stadium, Venice, Italia pada Minggu (10/3/2024) kemarin. Tiga gol untuk Venezia dicatatkan oleh Christian Gytkjaer (3’), Giorgio Altare (15’), dan Joel Pohjanpalo (90’).

Sementara, Bari hanya mampu membalaskan satu gol lewat George Puscas (37’). Kemenangan ini membuat Venezia bertahan di peringkat ketiga Liga 2 Italia 2023-2024. Mereka kini telah mengoleksi 54 poin.

Dalam pertandingan itu, Jay Idzes bermain selama 45 menit setelah menggantikan Giorgio Altare di awal babak kedua. Melansir Sofa Score, Jay bermain cukup apik dan mendapatkan nilai 7,0.

Nilai itu berdasarkan performa Jay yang ditampilkan selama bermain di babak kedua. Tercatat, dia mampu membukukan 37 sentuhan, 21 umpan sukses dari 25 kali percobaan, dan satu umpan lambung.

Pemain berusia 23 tahun itu mampu memenangkan lima dari delapan ground duel, dan dua kali duel udara. Jay juga berhasil mencatatkan lima tekel, dua sapuan, dan memblok satu tendangan tim lawan.