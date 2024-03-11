Shin Tae-yong Temukan Penyerang Ganas untuk Timnas Indonesia di Liga Belanda?

SHIN Tae-yong terlihat berfoto bersama Jens Raven di akun Instagram pribadinya. Momen itu terjadi saat Shin Tae-yong memantau para pemain Timnas Indonesia yang bermain di Eropa.

Ya, beberapa waktu lalu Shin Tae-yong bertolak ke Eropa untuk memantau para penggawa Skuad Garuda jelang Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Salah satunya, Shin Tae-yong datang ke Belanda untuk melihat Rafael Struick.

Pada momen itulah, Shin Tae-yong terlihat berfoto bersama Jens Raven dan Rafael Struick di lapangan. Unggahan pelatih asal Korea Selatan itu pun memunculkan berbagai spekulasi dari para pecinta sepakbola Tanah Air.

Banyak yang beranggapan postingan Shin Tae-yong tadi sebagai isyarat Jens Raven akan bergabung ke Timnas Indonesia. Jans Raven sendiri memang merupakan salah satu striker yang cukup produktif di Liga Belanda.

Bermain di kompetisi umur U-21, Jens Raven diketahui sudah mencetak enam gol dari 13 pertandingan bersama timnya, Dordrecht U-21. Catatan itu terbilang cukup baik mengingat usianya yang baru 18 tahun.