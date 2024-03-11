Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Liga Italia 2023-2024: Daniele De Rossi Sindir Taktik Jose Mourinho Usai AS Roma Tahan Imbang Fiorentina

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 11 Maret 2024 |11:38 WIB
Liga Italia 2023-2024: Daniele De Rossi Sindir Taktik Jose Mourinho Usai AS Roma Tahan Imbang Fiorentina
Pelatih AS Roma, Daniele de Rossi (Foto: Reuters)
FLORENCE – Daniele De Rossi menyindir taktik Jose Mourinho usai AS Roma menahan imbang Fiorentina. Sang pelatih mengatakan, anak asuhnya seperti menolak skema permainan lama yang biasa diterapkan oleh Mourinho.

AS Roma susah payah membawa pulang satu poin dari Stadio Artemio Franchi, Florence, Italia pada Senin (11/3/2024) dini hari WIB. Tim besutan Daniele De Rossi itu bermain sama kuat dengan Fiorentina 2-2 di pekan ke-28 Liga Italia 2023-2024.

AS Roma tertinggal dua kali lewat gol yang dicetak oleh Luca Ranieri (18’), dan Rolando Mandragora (69’). Namun, I Giallorossi -julukan AS Roma- berhasil membalas lewat sepasang gol yang masing-masing ditorehkan Houssem Aouar (58’), dan Diego Llorente (90+5’).

Usai pertandingan, De Rossi mengakui taktik permainannya tidak berjalan dengan baik. Pelatih berpaspor Italia itu menyindir taktik Jose Mourinho yang dianggap kurang efektif. Menurutnya, saat ini para pemain AS Roma seperti menolak skema permainan yang lama.

“Kami harus menganalisis ketika segala sesuatunya tidak berjalan baik dan faktanya adalah setelah setiap pertandingan Liga Eropa, kami menjalani babak pertama yang buruk di pertandingan Liga Italia berikutnya. Dan setiap kali saya beralih ke pertahanan tiga orang dan melihat peningkatan. Ya, kali ini saya mencobanya dari awal dan ternyata bukan itu masalahnya,” kata De Rossi dikutip dari Football Italia, Senin (11/3/2024).

“Setiap kali saya melihat tim kehabisan tenaga, saya mencoba mengembalikan mereka ke sistem yang mereka gunakan selama bertahun-tahun dan merasa nyaman dengannya,” sambungnya.

