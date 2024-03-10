Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Negara Terbelakang yang Pernah Jadi Lawan Timnas Indonesia, Nomor 1 Berasal dari Samudera Pasifik

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 10 Maret 2024 |07:06 WIB
5 Negara Terbelakang yang Pernah Jadi Lawan Timnas Indonesia, Nomor 1 Berasal dari Samudera Pasifik
Timnas Indonesia pernah hadapi tim-tim yang datang dari antah berantah.
A
A
A

ADA 5 negara terbelakang yang pernah jadi lawan Timnas Indonesia menarik untuk dibahas. Sebab skuad Garuda ternyata tak hanya pernah melawan tim-tim kuat seperti Argentina, Irak, atau Australia saja, tapi pernah juga menghadapi tim antah berantah.

Tentunya Timnas Indonesia tak pernah memilih lawan. Siapapun lawannya, PSSI siap menjadwalkan selama itu cocok. Termasuk jika ada tawaran bertanding dari tim yang secara ranking lebih rendah dari Timnas Indonesia. Penasaran negara terbelakang mana saja yang pernah dilawan Timnas Indonesia?

Berikut 5 Negara Terbelakang yang Pernah Jadi Lawan Timnas Indonesia”

5. Guyana

Pada 2017 silam, Timnas Indonesia pernah menghadapi tim asal Afrika yang secara ranking kala itu jauh di bawah Garuda. Tim yang dimaksud bernama Guyana.

Dalam laga uji coba melawan Guyana, Timnas Indonesia ternyata kesulitan dan beruntung masih bisa menang 2-1. Laga tersebut pun kala itu digelar di Stadion Patriot Candrabhaga.

4. Mauritis


Setahun setelah melawan Guyana, Timnas Indonesia pernah menghadapi negara unik pada September 2018 lalu. Masih dari Afrika, nama negara yang dimaksud adalah Mauritius.

Timnas Indonesia berhasil menang tapi dengan skor yang tipis 1-0.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/51/3190384/syamsir_alam_kariernya_melempem_meski_pernah_berkarier_di_luar_negeri_okezone-ehI9_large.jpg
5 Pesepakbola Indonesia yang Kariernya Melempem Setelah Berkarier di Luar Negeri, Nomor 1 Eks Bomber Timnas Indonesia U-19!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/51/3190257/mantan_kapten_timnas_indonesia_u_19_evan_dimas_kini_berstatus_tanpa_klub-Gb1I_large.jpg
4 Pemain Timnas Indonesia U-19 Angkatan Evan Dimas yang Jadi Pengangguran, Nomor 1 Pilih Rawat sang Ibu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/51/3190218/shin_tae_yong-etA6_large.jpg
2 Klub dan Timnas yang Kepincut dengan Shin Tae-yong, Nomor 1 Pernah Dihadapi Skuad Garuda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/51/3190207/alvaro_recoba_sahabat_cristian_gonzales_di_timnas_uruguay_u_20_chinorecoba20-Lbws_large.jpg
5 Pesepakbola Dunia yang Menikahi Perempuan Cantik Indonesia, Nomor 1 Teman Legenda Inter Milan!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/21/50/1658467/duel-kontroversial-anthony-joshua-hajar-jake-paul-hasilkan-uang-rp16-triliun-unu.webp
Duel Kontroversial Anthony Joshua Hajar Jake Paul Hasilkan Uang Rp1,6 Triliun
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/21/kylian_mbappe.jpg
Kata-Kata Kylian Mbappe usai Samai Rekor Fenomenal Cristiano Ronaldo
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement