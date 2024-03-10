5 Negara Terbelakang yang Pernah Jadi Lawan Timnas Indonesia, Nomor 1 Berasal dari Samudera Pasifik

Timnas Indonesia pernah hadapi tim-tim yang datang dari antah berantah.

ADA 5 negara terbelakang yang pernah jadi lawan Timnas Indonesia menarik untuk dibahas. Sebab skuad Garuda ternyata tak hanya pernah melawan tim-tim kuat seperti Argentina, Irak, atau Australia saja, tapi pernah juga menghadapi tim antah berantah.

Tentunya Timnas Indonesia tak pernah memilih lawan. Siapapun lawannya, PSSI siap menjadwalkan selama itu cocok. Termasuk jika ada tawaran bertanding dari tim yang secara ranking lebih rendah dari Timnas Indonesia. Penasaran negara terbelakang mana saja yang pernah dilawan Timnas Indonesia?

Berikut 5 Negara Terbelakang yang Pernah Jadi Lawan Timnas Indonesia”

5. Guyana

Pada 2017 silam, Timnas Indonesia pernah menghadapi tim asal Afrika yang secara ranking kala itu jauh di bawah Garuda. Tim yang dimaksud bernama Guyana.

Dalam laga uji coba melawan Guyana, Timnas Indonesia ternyata kesulitan dan beruntung masih bisa menang 2-1. Laga tersebut pun kala itu digelar di Stadion Patriot Candrabhaga.

Setahun setelah melawan Guyana, Timnas Indonesia pernah menghadapi negara unik pada September 2018 lalu. Masih dari Afrika, nama negara yang dimaksud adalah Mauritius.

Timnas Indonesia berhasil menang tapi dengan skor yang tipis 1-0.