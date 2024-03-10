Hitung-hitungan Ranking FIFA Timnas Indonesia jika 2 Kali Menang atas Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Melesat Drastis!

HITUNG-hitungan ranking FIFA Timnas Indonesia jika 2 kali menang atas Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 akan diulas dalam artikel ini. Ranking Timnas Indonesia sendiri dipastikan bakal melesat drastis.

Ya, Timnas Indonesia akan segera melanjutkan perjalanannya di Grup F babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada matchday ketiga dan keempat yang berlangsung pada bulan ini, pasukan Shin Tae-yong akan melawan Vietnam.

Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- akan lebih dahulu menjamu Timnas Vietnam. Laga akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Kamis 21 Maret 2024 pukul 20.30 WIB.

Setelah itu, Timnas Indonesia bakal gantian bertandang ke My Dinh National Stadium, Hanoi, Vietnam. Laga itu akan digelar pada Selasa 26 Maret 2024 pukul 19.00 WIB.

Kemenangan tentu saja jadi target Timnas Indonesia dalam laga tersebut. Sebab, skuad Garuda kini masih terpuruk di dasar klasemen Grup F dengan raihan 1 poin.

Kans Timnas Indonesia meraih kemenangan atas Vietnam pun terbuka lebar. Sebab, dalam pertemuan teranyar yang terjadi fase grup Piala Asia 2023, skuad Garuda sukses menang 1-0.

Timnas Indonesia pun kini akan diperkuat sejumlah amunisi baru dari pemain keturunan anyar. Dalam 28 pemain yang dipanggil Shin Tae-yong ke skuad Timnas Indonesia, ada nama-nama baru, seperti Jay Idzes, Nathan Tjoe-A-On, Thom Haye, hingga Ragnar Oratmangoen.

Jika berhasil menang, Timnas Indonesia tak hanya akan mendongkrak posisi di klasemen sementara Grup F. Mereka juga bisa naik posisi drastis di ranking FIFA. Bagaimana hitung-hitungannya?

Mengutip dari laman football-ranking.com, Timnas Indonesia dapat meraih 15,37 poin jika menang atas Vietnam dalam sebuah laga. Karena itu, andai dua kali menang atas Vietnam, Timnas Indonesia mendapatkan 30,74 poin.