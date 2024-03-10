Malut United Promosi ke Liga 1, Tanda Kebangkitan Sepakbola Maluku!

Malut United rebut posisi ketiga di Liga 2 2023-2024. (Foto: Media Malutunited)

JAKARTA – Malut United memastikan diri promosi ke Liga 1 untuk musim 2024-2025 usai mengalahkan Persiraja Banda Aceh dalam perebutan posisi ketiga di Liga 2 2023-2024. Keberhasilan itu jelas sangat berarti untuk Malut United sebab sebagai pembuktian kebangkitan dari sepakbola Maluku dan Maluku Utara.

Ya, Malut United tepatnya menang 3-2 atas Persiraja. Sempat dua kali tertinggal, Malut United dapat bermain tenang hingga akhirnya mengalahkan Persiraja 3-2.

Tandukan Jose Wilkson di menit ke-115 pada masa perpanjangan waktu menjadi pembeda hasil di Stadion Madya, Sabtu 9 Maret 2024. Skor menjadi 3-2 setelah dalam 90 menit skor berakhir 1-1. Persiraja unggul lebih dahulu lewat titik penalti oleh Zikri Ferdiansyah (32'). Lewat sepakan penalti pula Frets Butuan menyeimbangkan keadaan 1-1 (45').

Di babak kedua, pelatih Imran Nahumarury melakukan pergantian pemain. Ia menarik keluar Hari Nur Yulianto dan Rafli Selang (masuk menggantikan Pramoedya Putra Suhardi menit ke-19) dan memasukkan Jose Wilkson dan Ilham Udin Ramaiyn.

Namun, lagi-lagi Persiraja memimpin lewat gol yang mengagetkan bek-bek Malut. Ramadhan membobol gawang Ray Redondo di awal masa extra time.

Pemain pengganti Malut, tendangan terarah Dave Mustaine, yang masuk menggantikan Wawan Febrianto (60'), meruntuhkan tembok kokoh Persiraja yang dikawal M. Fahri.

Ya, total penyelamatan yang dilakukan M. Fahri di pertandingan melawan Malut United berjumlah 6, sebanyak 5 terjadi di babak II.

Kembali, pemain pengganti menjadi kunci keberhasilan Malut membobol gawang Laskar Rencong. Menerima bola dari tendangan Frets, sundulan Wilkson memecah Stadion Madya. Gol di menit ke-115 tak lagi mampu dibalas oleh Persiraja. Apalagi, sejak menit ke-105 mereka bermain dengan 10 orang ketika Defri Rizki menerima kartu kuning kedua.