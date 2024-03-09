Hasil Malut United vs Persiraja Banda Aceh di Liga 2 2023-2024: Menang 3-2, Laskar Kie Raha Promosi ke Liga 1 Musim Depan

JAKARTA - Malut United berhasil mengalahkan Persiraja Banda Aceh di babak final play-off promosi Liga 2 2023-2024. Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Madya, Jakarta, Sabtu (9/3/2024) pukul 15.00 WIB.

Laskar Kie Raha menang tipis 3-2 lewat babak tambahan. Kemenangan ini sekaligus memastikan Malut United lolos ke Liga 1 musim depan.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Pertandingan berjalan sengit karena kedua tim saling jual beli serangan sejak menit awal. Peluang demi peluang mampu diciptakan Malut United dan Persiraja kendati belum berbuah manis.

Laskar Rencong -julukan Persiraja- mendapat peluang cantik di menit ke-16 lewat tendangan Andik Vermansyah yang masih bisa ditangkap Ray Redondo. Sementara Malut United terus mencari celah mencetak gol keunggulannya.

Tapi petaka justru didapat Malut United karena Bagus Nirwanto melanggar Mahamane Toure di kotak penalti. Zikri Ferdiansyah yang menjadi eksekutor menjalankan tugasnya dengan baik sehingga membawa Persiraja unggul 1-0.

Kemudian Laskar Kie Raha -julukan Malut United- nyaris menyamakan kedudukan di menit ke-40 lewat tandukan Hari Nur Yulianto. Di menit-menit akhir babak pertama, Malut United berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 lewat penalti yang dieksekusi Frets Butuan.