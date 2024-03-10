Arsenal di Puncak Klasemen, Mikel Arteta Bisa Santai Menanti Duel Liverpool vs Manchester City

LONDON – Pelatih Arsenal, Mikel Arteta, bisa santai menanti duel Liverpool vs Manchester City dalam lanjutan Liga Inggris 2023-2024. Pasalnya, Arsenal sudah sukses meraih kemenangan di laga pekan ke-28 Liga Inggris 2023-2024 ini hingga tengah bertengger di puncak klasemen sementara.

Ya, Arsenal sukses meraih kemenangan kala menjamu Brentford di Emirates Stadium, Minggu (10/3/2024) dini hari WIB. The Gunners -julukan Arsenal- berhasil menang dengan skor tipis 2-1.

Arsenal unggul lebih dulu lewat tandukan Declan Rice pada menit 19. Namun, sebuah blunder yang dilakukan oleh Aaron Ramsdale berujung pada gol penyeimbang yang dibuat tim tamu lewat Yoane Wissa dipenghujung babak pertama.

Kiper asal Inggris itu terlambat menendang bola sehingga Wissa bisa membloknya dan membuat bola masuk ke gawangnya yang sudah tak terkawal. Beruntung, pada menit 86, Arsenal bisa menorehkan gol kemenangan via Kai Havertz.

Arteta pun pasang badan untuk Ramsdale, meski sang kiper melakukan blunder fatal. Menurutnya, anak buahnya itu bisa belajar dari kesalahannya. Terlebih, Ramsdale juga melakukan beberapa penyelamatan penting di babak kedua.

“Kesalahan adalah bagian dari sepakbola dan itu tergantung bagaimana Anda bereaksi terhadapnya. Saya sangat bahagia untuk Aaron (Ramsdale) dan saya sangat senang kami memenangkan pertandingan,” kata Arteta, dilansir dari Mirror, Minggu (10/3/2024).

Kemenangan itu membuat Arsenal naik ke puncak klasemen sementara Liga Inggris 2023-202. Mereka total sudah meraih 64 poin dari 28 laga.

Arsenal melangkahi Liverpool dan Man City yang akan saling bentrok di Anfield Road pada Minggu (10/3/2024) pukul 22.45 WIB. The Gunners unggul satu poin dari Liverpool dan dua poin dari Man City.