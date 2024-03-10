Justin Hubner Disebut Gabung Palermo atau Cerezo Osaka Gara-Gara Bilang Begini

JUSTIN Hubner disebut gabung Palermo atau Cerezo Osaka gara-gara sebuah pernyataannya menarik dikulik. Pasalnya kini, masa depan penggawa Timnas Indonesia di Wolverhampton Wanderers tengah dispekulasikan.

Ya, rumor kepergian Justin Hubner dari Wolverhampton mencuat usai dirinya sempat mengunggah sebuah status melalui akun Instagram pribadinya. Dia menyebut akan ada sebuah berita besar. Unggahan ini dikaitkan dengan peluang Justin Hubner meninggalkan Wolverhampton karena turut memperlihatkan sebuah koper.

Kemudian, bek Timnas Indonesia itu tidak masuk skuad Wolverhampton untuk pertandingan melawan Fulham dalam lanjutan Liga Inggris 2023-2024. Laga tersebut digelar pada Sabtu 9 Maret 2024 malam WIB.

Justin Hubner pun kemudian angkat bicara soal kondisi ini. Dia secara mengejutkan mengaku sedang tidak berada di Inggris saat ini.

"Saya tidak di Inggris teman-teman, saya tidak dalam skuad melawan Fulham," tulis Justin Hubner dalam unggahannya di Instagram.

Kini, rumor itu makin berembus kencang usai Justin Hubner membuat pernyataan lain yang disinyalir jadi bocoran tim barunya. Dia menyebut ingin membela tim yang memakai jersey pink.

“Aku ingin bermain dengan jersey pink haha,” tulis Justin Hubner dalam unggahannya di Instagram.

Sontak unggahan Justin Hubner ini langsung ramai disoroti netizen. Pasalnya, klub Justin saat ini tak memakai jersey pink.