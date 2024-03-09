Sisihkan Cristiano Ronaldo, Erling Haaland Sebut Lionel Messi Pesepakbola Terbaik Sepanjang Masa

PENYERANG Manchester City, Erling Haaland, menyebut Lionel Messi sebagai pesepakbola terbaik sepanjang masa. Dia menyisihkan Cristiano Ronaldo yang kerap dibanding-bandingkan dengan Lionel Messi.

Hal tersebut diungkapkan Haaland beberapa waktu lalu setelah Man City menumbangkan FC Copenhagen dalam laga Liga Champions 2023-2024. Striker asal Norwegia itu mengatakan Messi harus pensiun terlebih dahulu jika pemain lain ingin dinobatkan sebagai pesepakbola terbaik saat ini.

"Dia (Messi) adalah pesepakbola terbaik sepanjang masa. Mungkin dia harus pensiun terlebih dahulu jika pemain lain ingin disebut sebagai pemain terbaik," tutur Haaland dilansir dari Tuttomercato, Sabtu (9/3/2024).

Apa yang diucapkan Haaland itu cukup menarik karena dirinya sempat bersaing dengan Messi dalam perebutan Ballon dOr 2023. Terlebih lagi, sebelumnya diketahui bahwa pesepakbola 23 tahun itu sejatinya mengidolakan rival Messi, Cristiano Ronaldo.

"Cristiano Ronaldo adalah panutan bagi saya. Dia adalah pemain terbaik. Dia adalah seseorang yang akan mengatakan, 'Hari ini saya akan mencetak gol dan menang,' dan hal itu benar-benar dilakukannya," kata Haaland saat dirinya masih berseragam Borussia Dortmund.