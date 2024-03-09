Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Sisihkan Cristiano Ronaldo, Erling Haaland Sebut Lionel Messi Pesepakbola Terbaik Sepanjang Masa

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 09 Maret 2024 |14:27 WIB
Sisihkan Cristiano Ronaldo, Erling Haaland Sebut Lionel Messi Pesepakbola Terbaik Sepanjang Masa
Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi kala berlaga. (Foto: FIFA)
A
A
A

PENYERANG Manchester City, Erling Haaland, menyebut Lionel Messi sebagai pesepakbola terbaik sepanjang masa. Dia menyisihkan Cristiano Ronaldo yang kerap dibanding-bandingkan dengan Lionel Messi.

Hal tersebut diungkapkan Haaland beberapa waktu lalu setelah Man City menumbangkan FC Copenhagen dalam laga Liga Champions 2023-2024. Striker asal Norwegia itu mengatakan Messi harus pensiun terlebih dahulu jika pemain lain ingin dinobatkan sebagai pesepakbola terbaik saat ini.

Erling Haaland

"Dia (Messi) adalah pesepakbola terbaik sepanjang masa. Mungkin dia harus pensiun terlebih dahulu jika pemain lain ingin disebut sebagai pemain terbaik," tutur Haaland dilansir dari Tuttomercato, Sabtu (9/3/2024).

Apa yang diucapkan Haaland itu cukup menarik karena dirinya sempat bersaing dengan Messi dalam perebutan Ballon dOr 2023. Terlebih lagi, sebelumnya diketahui bahwa pesepakbola 23 tahun itu sejatinya mengidolakan rival Messi, Cristiano Ronaldo.

"Cristiano Ronaldo adalah panutan bagi saya. Dia adalah pemain terbaik. Dia adalah seseorang yang akan mengatakan, 'Hari ini saya akan mencetak gol dan menang,' dan hal itu benar-benar dilakukannya," kata Haaland saat dirinya masih berseragam Borussia Dortmund.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/51/3190672/kevin_diks_mengungkap_momen_momen_tak_terlupakan_dalam_kariernya-G3Oq_large.jpg
Kevin Diks Ungkap Momen-Momen Tak Terlupakan dalam Kariernya, Termasuk Debut Bareng Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/51/3190670/pelatih_persib_bandung_bojan_hodak_merasa_uang_yang_dibayarkan_untuk_denda_dari_afc_lebih_baik_untuk_menyumbang_korban_bencana-39vH_large.jpg
Persib Bandung Didenda AFC Rp499 Juta, Bojan Hodak: Lebih Baik untuk Korban Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/51/3190429/santiago_montiel-Hwm9_large.jpg
Profil Santiago Montiel, Pemenang Puskas Award 2025 yang Kalahkan Rizky Ridho dengan Tendangan Akrobatik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/51/3190176/jung_seung_hyun_mengaku_pernah_ditampar_shin_tae_yong_facebook_ulsan_hyundai-qSZb_large.jpg
Profil Jung Seung-hyun, Bek Ulsan HD yang Ditampar Shin Tae-yong
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/19/51/1658009/gurat-tinta-emas-hoki-es-indonesia-cetak-sejarah-baru-di-sea-games-2025-cso.webp
Gurat Tinta Emas! Hoki Es Indonesia Cetak Sejarah Baru di SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/10/sea_games_2025.jpg
Klasemen Medali SEA Games 2025 Hari Kesepuluh: Indonesia Pastikan Posisi Runner Up
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement