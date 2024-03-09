Hasil Liga 1 2023-2024: Maciej Gajos Cetak Gol, Persib Bandung vs Persija Jakarta 1-1 di menit ke-28

BANDUNG- Tertinggal satu gol membuat Persija Jakarta bermain lebih agresif. Maciej Gajos berhasil membawa Macan Kemayoran menyamakan kedudukan 1-1 lewat tandukannya di menit ke-28.

Saat ini tengah berlangsung pertandingan Persib Bandung menghadapi Persija Jakarta di pekan ke-28 Liga 1 2023-2024. Kedua tim saling berhadapan di Stadion si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Sabtu (9/3/2024) sore WIB.

Susunan Pemain Persib Bandung vs Persija Jakarta di Liga 1 2023-2024

Persib Bandung (4-3-3): Kevin Ray Mendoza; Henhen Herdiana, Nick Kuipers, Alberto Rodriguez, Rezaldi Hehanusa; Marc Klok, Dedi Kusnandar, Stefano Beltrame; Ryan Kurnia, Ciro Alves, David da Silva.

Pelatih: Bojan Hodak

Persija Jakarta (4-5-1): Andritany Ardhiyasa; Firza Andika, Oliver Bias, Rizky Ridho, Rio Fahmi; Hanif Sjahbandi, Resky Fandi, Syahrian Abimanyu, Maciej Gajos, Ryo Matsumura; Marko Simic.

Pelatih: Thomas Doll

(Admiraldy Eka Saputra)