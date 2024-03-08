Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Kemenangan Inter Milan atas Genoa Diwarnai Kontroversi Keputusan Wasit

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 08 Maret 2024 |00:09 WIB
Kemenangan Inter Milan atas Genoa Diwarnai Kontroversi Keputusan Wasit
Kemenangan Inter Milan atas Genoa diwarnai kontroversi (Foto: Reuters/Daniele Mascolo)
A
A
A

MILAN - Kemenangan Inter Milan atas Genoa diselimuti kontroversi keputusan wasit. Pakar perwasitan dan VAR, Luca Marelli, menilai Nerazzurri seharusnya tidak mendapatkan penalti dalam laga tersebut.

Inter Milan sukses menggasak Genoa 2-1 di pekan ke-27 Liga Italia 2023-2024. Pertandingan itu berlangsung di Giuseppe Meazza, Milan, Italia pada Selasa 5 Maret 2024 dini hari WIB.

Inter Milan menang 2-1 atas Genoa (Foto: Reuters/Daniele Mascolo)

La Beneamata unggul lewat gol Kristjan Asllani (30'), dan Alexis Sanchez (38' (P)). Kemudian, Genoa membalaskan satu gol via tendangan keras Johan Vasquez (54').

Ada kontroversi yang menyelimuti kemenangan Inter Milan. Dalam laga tersebut, wasit dianggap salah mengambil keputusan untuk memberikan penalti kepada tuan rumah.

Kontroversi itu berasal ketika wasit Giovanni Ayroldi tak me-review dengan seksama pelanggaran Morten Frendrup terhadap Nicolo Barella. Tekel yang dilancarkan memang tidak diragukan lagi kerasnya.

Namun, yang menjadi perhatian adalah, Barella sudah melepaskan tembakkan sebelum tekel terjadi. Menurut laporan Football Italia, pelanggaran ini menjadi tidak relevan.

Kemudian, dari sudut pandang tayangan ulang, kaki Frendrup juga terlihat sempat mengenai bola. Namun, Ayroldi tetap teguh pada keputusan awalnya untuk memberikan penalti.

Halaman:
1 2
      
