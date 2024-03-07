Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Shin Tae-yong Coret 4 Pemain yang Bantu Timnas Indonesia Lolos 16 Besar Piala Asia 2023 Jelang Lawan Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026!

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 07 Maret 2024 |17:49 WIB
Shin Tae-yong Coret 4 Pemain yang Bantu Timnas Indonesia Lolos 16 Besar Piala Asia 2023 Jelang Lawan Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026!
Shin Tae-yong coret 4 pemain yang bantu Timnas Indonesia lolos 16 besar Piala Asia 2023. (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)
A
A
A

LAWAN Timnas Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Shin Tae-yong mencoret 4 pemain yang membantu Timnas Indonesia lolos 16 besar Piala Asia 2023. Sebanyak empat pemain yang dimaksud adalah Ernando Ari (Persebaya Surabaya), Adam Alis (Borneo FC), Dendy Sulistyawan (Bhayangkara FC) dan Shayne Pattynama (KAS Eupen).

Dicoretnya nama-nama di atas tentu beralasan. Shayne Pattynama dan Ernando Ari sedang menjalani perawatan cedera.

Ernando Ari mengalami cedera di laga Persebaya vs Bhayangkara FC. (Foto: Laman resmi Persebaya Surabaya)

(Ernando Ari mengalami cedera di laga Persebaya vs Bhayangkara FC. (Foto: Laman resmi Persebaya Surabaya)

Sementara Adam Alis dan Dendy Sulistyawan tidak dipanggil karena kalah bersaing dengan nama-nama lain. Namun, Shin Tae-yong tidak khawatir setelah mencoret nama-nama di atas.

Sebab, pelatih 53 tahun ini telah memiliki pemain pengganti yang kualitasnya sama baiknya. Ketiadaan Ernando Ari diganti Shin Tae-yong dengan memanggil kiper PSIS Semarang, Muhammad Adi Satryo.

Namun, diprediksi bukan Adi Satryo yang menjadi kiper utama Timnas Indonesia di laga nanti, melainkan Nadeo Argawinata. Selanjutnya, posisi Adam Alis digantikan pemain top dunia asal klub SC Heerenveen, Thom Haye.

Thom Haye diharapkan sudah mendapatkan paspor Indonesia pada Selasa, 12 Maret 2023, sehingga dapat didaftarkan untuk laga melawan Vietnam. Untuk posisi yang ditinggalkan Shayne Pattynama, Shin Tae-yong memanggil Nathan Tjoe.

Halaman:
1 2
      
