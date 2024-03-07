Prediksi Line Up Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Menanti Duet Thom Haye dan Ivar Jenner!

Berikut prediksi line up Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. (Foto: Instagram/@thomhaye)

PREDIKSI line up Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia diulas Okezone. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, baru saja mengumumkan 28 pemain sebagai persiapan menghadapi Vietnam pada 21 dan 26 Maret 2024.

Dari 28 nama yang dipanggil, empat di antaranya pertama kali disertakan ke Timnas Indonesia. Mereka ialah Thom Haye (SC Heerenveen), Nathan Tjoe (SC Heerenven), Ragnar Oratmangoen (Fortuna Sittard) dan Jay Idzes (Venezia).

(Thom Haye siap perkuat Timnas Indonesia lawan Vietnam. (Foto: Instagram/@thomhaye)

Kehadiran mereka otomatis memperkuat Timnas Indonesia. Peluang Timnas Indonesia menang kandang dan tandang atas Vietnam semakin besar berkat kehadiran nama-nama di atas.

Lantas, formasi apa yang bakal digunakan Shin Tae-yong dalam laga nanti? Shin Tae-yong diprediksi masih mengandalkan formasi andalannya, 3-4-3.

Dalam pola ini, posisi penjaga gawang dipercayakan kepada Nadeo Argawinata. Kiper Borneo FC ini dipercaya seiring belum pulihnya Ernando Ari dari cedera dan belum tersedianya Maarten Paes untuk laga melawan Vietnam.

Lanjut ke posisi tiga bek tengah ada Jay Idzes, Jordi Amat dan Justin Hubner. Tiga tower ini tak hanya sulit dilewati dalam duel bola-bola bawah, tapi juga pertarungan di udara.