Ini Penyebab Maarten Paes Tak Dipanggil Shin Tae-yong untuk Laga Timnas Indonesia vs Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026?

MAARTEN Paes tak dipanggil pelatih Shin Tae-yong untuk laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam di lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 21 dan 26 Maret 2024. Keputusan ini mengagetkan banyak pihak, mengingat tiga pemain yang sedang menjalani proses naturalisasi seperti Maarten Paes justru dipanggil Shin Tae-yong.

Sebanyak tiga pemain yang dimaksud adalah Nathan Tjoe-A-On, Ragnar Oratmangoen dan Thom Haye. Sesuai jadwal, keempat pemain ini mengambil sumpah Warga Negara Indonesia (WNI) pada Selasa, 12 Maret 2024.

Lantas, kenapa Maarten Paes tidak dimasukkan ke dalam daftar 28 nama yang dipanggil Shin Tae-yong untuk laga melawan Vietnam? Jika berdasarkan masalah yang pernah dibahas medio bulan lalu, Maarten Paes masih terkendala persyaratan artikel 9 ayat 2 peraturan FIFA soal pergantian asosiasi.

Di artikel itu tertulis, seseorang bisa berganti tim nasional jika berusia di bawah 21 tahun saat terakhir kali membela sang tim nasional pertama, baik di level junior maupun senior, dalam pertandingan resmi. Sang pesepakbola juga wajib lebih dari tiga tahun tidak membela tim nasional, serta tidak mempunyai caps lebih dari tiga kali.

Dalam hal ini, Maarten Paes melanggar persyaratan di atas. Sebab, ketika memperkuat Timnas Belanda U-21 di Kualifikasi Piala Eropa U-21 2021 pada 15 November 2020. usia Maarten Pas adalah 22 tahun, lewat satu tahun dari batas yang ditentukan.