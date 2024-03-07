10 Pemain Naturalisasi Timnas Indonesia yang Dipanggil Lawan Timnas Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026, Nomor 1 The Professor!

Berikut 10 pemain naturalisasi Timnas Indonesia yang dipanggil lawan Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026.

SEBANYAK 10 pemain naturalisasi Timnas Indonesia yang dipanggil melawan Timnas Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 akan diulas Okezone. Timnas Indonesia akan menghadapi dua laga sengit kontra Vietnam pada 21 dan 26 Maret 2024.

Demi mendapatkan hasil maksimal, pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memanggil pemain-pemain terbaiknya, termasuk yang pernah dan akan menjalani proses menjadi Warga Negara Indonesia (WNI). Siapa saja?

Berikut 10 pemain naturalisasi Timnas Indonesia yang dipanggil lawan Timnas Vietnam:

10. Nathan Tjoe-A-On (SC Heerenveen)





Sesuai jadwal, Nathan Tjoe akan mengambil sumpah WNI pada Selasa, 12 Maret 2024. Kelar mengambil sumpah, Nathan Tjoe akan ke kantor Dukcapil untuk mendapatkan Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK inilah yang akan digunakan PSSI untuk mendaftarkan Nathan Tjoe untuk laga Timnas Indonesia vs Vietnam.

9. Jordi Amat (JDT)





Jordi Amat coba mempertahankan statusnya sebagai bek andalan Timnas Indonesia. Sejak akhir 2022, Jordi Amat tak pernah tergeser dari posisi bek tengah andalan skuad Garuda.

8. Sandy Walsh (KV Mechelen)





Sandy Walsh dikenal sebagai versatile player. Di Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong, ia dapat diperankan sebagai fullback kanan maupun bek tengah.