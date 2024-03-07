Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

10 Pemain Naturalisasi Timnas Indonesia yang Dipanggil Lawan Timnas Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026, Nomor 1 The Professor!

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 07 Maret 2024 |16:35 WIB
10 Pemain Naturalisasi Timnas Indonesia yang Dipanggil Lawan Timnas Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026, Nomor 1 The Professor!
Berikut 10 pemain naturalisasi Timnas Indonesia yang dipanggil lawan Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026. (Foto: PSSI)
A
A
A

SEBANYAK 10 pemain naturalisasi Timnas Indonesia yang dipanggil melawan Timnas Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 akan diulas Okezone. Timnas Indonesia akan menghadapi dua laga sengit kontra Vietnam pada 21 dan 26 Maret 2024.

Demi mendapatkan hasil maksimal, pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memanggil pemain-pemain terbaiknya, termasuk yang pernah dan akan menjalani proses menjadi Warga Negara Indonesia (WNI). Siapa saja?

Berikut 10 pemain naturalisasi Timnas Indonesia yang dipanggil lawan Timnas Vietnam:

10. Nathan Tjoe-A-On (SC Heerenveen)

Nathan Tjoe-A-On

Sesuai jadwal, Nathan Tjoe akan mengambil sumpah WNI pada Selasa, 12 Maret 2024. Kelar mengambil sumpah, Nathan Tjoe akan ke kantor Dukcapil untuk mendapatkan Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK inilah yang akan digunakan PSSI untuk mendaftarkan Nathan Tjoe untuk laga Timnas Indonesia vs Vietnam.

9. Jordi Amat (JDT)

Jordi Amat

Jordi Amat coba mempertahankan statusnya sebagai bek andalan Timnas Indonesia. Sejak akhir 2022, Jordi Amat tak pernah tergeser dari posisi bek tengah andalan skuad Garuda.

8. Sandy Walsh (KV Mechelen)

Sandy Walsh

Sandy Walsh dikenal sebagai versatile player. Di Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong, ia dapat diperankan sebagai fullback kanan maupun bek tengah.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/51/3190688/maarten_paes-82Pv_large.jpg
Segini Harga Pasaran Terbaru Maarten Paes yang Dikabarkan Akan Gabung Persib Bandung Musim 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/51/3190627/john_herdman_menolak_gagal_jika_melatih_timnas_indonesia_fifacom-CLjx_large.jpg
Kisah Pelatih asal Inggris Bikin Ranking FIFA Timnas Indonesia Turun 58 Peringkat, John Herdman Menolak Gagal?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/51/3190610/skuad_timnas_indonesia_di_piala_asia_2007-LTCe_large.jpg
Ditangani Pelatih Inggris, Timnas Indonesia Gagal Lolos Fase Grup Piala AFF 2007!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/51/3190597/john_herdman_dilaporkan_menolak_tawaran_melatih_timnas_jamaika_yang_sebetulnya_berpeluang_tampil_di_piala_dunia_2026-2rX3_large.jpg
John Herdman Tolak Tawaran Latih Jamaika yang Berpeluang Tampil di Piala Dunia 2026, demi Timnas Indonesia?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/18/51/1657269/cerita-liquor-harrison-andoko-yang-pecahkan-rekor-nasional-bersama-timnya-di-sea-games-2025-ojb.webp
Cerita Liquor Harrison Andoko yang Pecahkan Rekor Nasional Bersama Timnya di SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/30/gelandang_persib_bandung_luciano_guaycochea_kiri.jpg
Bojan Hodak Punya Cara Jenius Kembalikan Persib ke Jalur Kemenangan, Bhayangkara FC Siap-Siap!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement