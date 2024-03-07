Kisah Greg Nwokolo yang Awalnya Pamit dari Nigeria untuk Kuliah di Singapura, Malah Jadi Pesepakbola Superkaya di Indonesia!

Kisah Greg Nwokolo yang pamit kuliah ke Singapura malah jadi pesepakbola superkaya di Indonesia. (Foto: Instagram/@greg11n)

KISAH Greg Nwokolo, awalnya pamit dari Nigeria untuk kuliah di Singapura malah jadi pesepakbola superkaya di Indonesia akan diulas Okezone. Greg Nwokolo merupakan salah satu pesepakbola terbaik yang pernah berkiprah di Tanah Air.

Sejumlah klub top Indonesia pernah diperkuat Greg Nwokolo, mulai dari Pelita Jaya, Persija Jakarta, Persipura Jayapura, Madura United hingga kini berseragam Arema FC. Greg Nwokolo bahkan mendapatkan paspor Indonesia pada 2013 dan tercatat mengemas delapan caps bersama Timnas Indonesia.

(Greg Nwokolo saat berlatih bersama Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)

Greg Nwokolo bisa mendapatkan apa pun yang ia mau lewat kariernya sebagai pesepakbola. Terbukti, pesepakbola 37 tahun ini memiliki rumah hingga mobil mewah berkat kerja kerasnya selama ini.

Namun, ada kisah menarik di balik alasan Greg Nwokolo terjun sebagai pesepakbola profesional. Greg Nwokolo mengaku tidak sengaja berkecimpung dengan dunia si kulit bulat.

Pada 2003, Greg Nwokolo hijrah dari Nigeria ke Singapura, tujuannya untuk kuliah. Orangtua Greg Nwokolo yang merupakan seorang pebisnis, ingin sang anak memiliki pendidikan yang oke.

Ketika kuliah di Singapura, Greg Nwokolo sempat bermain si kulit bulat dengan komunitas sepakbola di area kampusnya. Di saat bersamaan, ada staff pelatih klub Liga Singapura, Tampines Rovers, yang ternyata memantau permainan Greg Nwokolo.