Hasil Babak Pertama Real Madrid vs RB Leipzig: Alot, Los Blancos Masih Ditahan 0-0

HASIL babak pertama Real Madrid vs RB Leipzig akan diulas dalam artikel ini. Laga leg II babak 16 besar Liga Champions 2023-2024 itu berlangsung sengit hingga skor 0-0 masih menghiasi laga di babak pertama.

Duel Real Madrid vs RB Leipzig digelar di Stadion Santiago Bernabeu, Kamis (7/3/2024) dini hari WIB. Skor 0-0 membuat Madrid masih unggul secara agregat skor atas RB Leipzig menjadi 1-0 karena menang di laga leg I.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Madrid langsung intens menyerang di awal laga. Mereka beberapa kali menghadirkan ancaman ke gawang tim tamunya, tetapi gagal berbuah gol.

Leipzig sendiri tak tinggal diam dengan kondisi ini. Mereka juga berusaha membangun serangan balik demi menjaga asa lolos ke perempatfinal.

Pada menit ke-9, RB Leipzig mengancam gawang Real Madrid lewat aksi Simons. Beruntung, bola tendangannya masih bisa dihalau Andriy Lunin.

Jelang akhir laga, RB Leipzig nyaris memecah kebuntuan andai Openda tak melenceng tipis dari gawang Real Madrid. Tak lama kemudian, wasit meniup peluit panjang. Skor 0-0 pun menghiasi papan skor hingga akhir babak pertama.