Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Hasil Babak Pertama Real Madrid vs RB Leipzig: Alot, Los Blancos Masih Ditahan 0-0

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 07 Maret 2024 |03:47 WIB
Hasil Babak Pertama Real Madrid vs RB Leipzig: Alot, Los Blancos Masih Ditahan 0-0
Laga Real Madrid vs Real Madrid di leg II 16 besar Liga Champions 2023-2024. (Foto: Reuters)
A
A
A

HASIL babak pertama Real Madrid vs RB Leipzig akan diulas dalam artikel ini. Laga leg II babak 16 besar Liga Champions 2023-2024 itu berlangsung sengit hingga skor 0-0 masih menghiasi laga di babak pertama.

Duel Real Madrid vs RB Leipzig digelar di Stadion Santiago Bernabeu, Kamis (7/3/2024) dini hari WIB. Skor 0-0 membuat Madrid masih unggul secara agregat skor atas RB Leipzig menjadi 1-0 karena menang di laga leg I.

Real Madrid vs RB Leipzig

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Madrid langsung intens menyerang di awal laga. Mereka beberapa kali menghadirkan ancaman ke gawang tim tamunya, tetapi gagal berbuah gol.

Leipzig sendiri tak tinggal diam dengan kondisi ini. Mereka juga berusaha membangun serangan balik demi menjaga asa lolos ke perempatfinal.

Pada menit ke-9, RB Leipzig mengancam gawang Real Madrid lewat aksi Simons. Beruntung, bola tendangannya masih bisa dihalau Andriy Lunin.

Jelang akhir laga, RB Leipzig nyaris memecah kebuntuan andai Openda tak melenceng tipis dari gawang Real Madrid. Tak lama kemudian, wasit meniup peluit panjang. Skor 0-0 pun menghiasi papan skor hingga akhir babak pertama.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/05/261/3017848/5-pemain-bintang-real-madrid-ini-punya-koleksi-trofi-liga-champions-lebih-banyak-ketimbang-barcelona-nomor-1-segera-pensiun-bxVeYoiVZG.jpg
5 Pemain Bintang Real Madrid Ini Punya Koleksi Trofi Liga Champions Lebih Banyak ketimbang Barcelona, Nomor 1 Segera Pensiun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/261/3017341/10-pemain-juara-liga-champions-yang-menang-di-kampung-halaman-nomor-1-jude-bellingham-eHvOQbm9la.jpg
10 Pemain Juara Liga Champions yang Menang di Kampung Halaman, Nomor 1 Jude Bellingham!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/261/3016608/pemain-keturunan-indonesia-ian-maatsen-jadi-sorotan-usai-blunder-di-laga-borussia-dortmund-vs-real-madrid-7scfRCFvLd.jpg
Pemain Keturunan Indonesia, Ian Maatsen Jadi Sorotan Usai Blunder di Laga Borussia Dortmund vs Real Madrid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/261/3016505/tutup-karier-dengan-juara-liga-champions-2023-2024-toni-kroos-ini-luar-biasa-RDdMI1uMg0.jpg
Tutup Karier dengan Juara Liga Champions 2023-2024, Toni Kroos: Ini Luar Biasa
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/17/51/1657111/pencak-silat-raih-4-emas-di-sea-games-2025-menpora-kita-perjuangkan-silat-dipertandingkan-di-asian-games-nmk.webp
Pencak Silat Raih 4 Emas di SEA Games 2025, Menpora: Kita Perjuangkan Silat Dipertandingkan di Asian Games
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/17/tunggal_putri_indonesia_putri_kusuma_wardani.jpg
Kalah dari An Se Young, Putri KW Cari Pelampiasan Lawan Akane Yamaguchi
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement