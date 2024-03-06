Cara Beli Tiket Laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

Timnas Indonesia akan menghadapi Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia (Foto: Reuters)

CARA beli tiket laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia bisa Anda lihat di akhir artikel. Seperti diketahui, kedua tim akan saling berhadapan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada 21 Maret mendatang.

Bagi Anda para pendukung Timnas Indonesia yang ingin menyaksikan pertandingan secara langsung, pembelian tiket pertandingan sudah dibuka. Namun, saat ini pembukaan tiket baru untuk nasabah BRI, belum untuk umum.

Presale eksklusif ini berlaku mulai Senin 4 Maret kemarin yang berakhir hari ini, Rabu (6/3/2024) hingga pukul 16.00 WIB. Transaksi pembelian tiket yang resmi bisa dilakukan melalui kitagaruda.id dan id.bookmyshow.com.

Sebagai catatan, Tiket pertandingan Indonesia vs Vietnam dibagi dalam empat kategori. Mulai dari upper grand stand, garuda north and south stand, garuda west and east stand, lalu premium west dan east.

Harga tiket termurah Timnas Indonesia dijual Rp100 ribu untuk kategori upper grand stand. Sedangkan tiket termahal untuk kategori premium west and east yang dibanderol Rp750 ribu.