Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Cara Beli Tiket Laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Rabu, 06 Maret 2024 |06:29 WIB
Cara Beli Tiket Laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia
Timnas Indonesia akan menghadapi Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia (Foto: Reuters)
A
A
A

CARA beli tiket laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia bisa Anda lihat di akhir artikel. Seperti diketahui, kedua tim akan saling berhadapan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada 21 Maret mendatang.

Bagi Anda para pendukung Timnas Indonesia yang ingin menyaksikan pertandingan secara langsung, pembelian tiket pertandingan sudah dibuka. Namun, saat ini pembukaan tiket baru untuk nasabah BRI, belum untuk umum.

Presale eksklusif ini berlaku mulai Senin 4 Maret kemarin yang berakhir hari ini, Rabu (6/3/2024) hingga pukul 16.00 WIB. Transaksi pembelian tiket yang resmi bisa dilakukan melalui kitagaruda.id dan id.bookmyshow.com.

Sebagai catatan, Tiket pertandingan Indonesia vs Vietnam dibagi dalam empat kategori. Mulai dari upper grand stand, garuda north and south stand, garuda west and east stand, lalu premium west dan east.

Harga tiket termurah Timnas Indonesia dijual Rp100 ribu untuk kategori upper grand stand. Sedangkan tiket termahal untuk kategori premium west and east yang dibanderol Rp750 ribu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/14/51/3048783/hentikan-polemik-laga-timnas-indonesia-vs-timnas-australia-resmi-digelar-di-sugbk-Tu39twtRZU.jpg
Hentikan Polemik, Laga Timnas Indonesia vs Timnas Australia Resmi Digelar di SUGBK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/03/51/3043643/kualifikasi-piala-dunia-2026-pssi-bakal-carter-pesawat-untuk-timnas-indonesia-bertandang-ke-bahrain-dan-china-74kPd47bbh.jpg
Kualifikasi Piala Dunia 2026: PSSI Bakal Carter Pesawat untuk Timnas Indonesia Bertandang ke Bahrain dan China
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/24/51/3012552/jadwal-siaran-langsung-timnas-indonesia-vs-irak-di-kualifikasi-piala-dunia-2026-zona-asia-laga-penentuan-live-di-rcti-YhCM4WP0fq.jpg
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia: Laga Penentuan, Live di RCTI!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/22/51/3011700/tak-panggil-pemain-berbakat-irak-jesus-casas-dapat-kritik-jelang-hadapi-timnas-indonesia-HIdYZQkyTL.jpg
Tak Panggil Pemain Berbakat Irak, Jesus Casas Dapat Kritik Jelang Hadapi Timnas Indonesia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/16/11/1656467/pangeran-mbs-segera-beli-fc-barcelona-nilainya-rp195-triliun-skx.webp
Pangeran MBS Segera Beli FC Barcelona, Nilainya RP195 Triliun
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/17/gol_salto_santiago_montiel_dinobatkan_menjadi_gol.jpg
Bukan Rizky Ridho, Gol Salto Santiago Montiel Menangi Puskas Award 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement