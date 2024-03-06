Kisah Penyesalan Terbesar Xabi Alonso saat Gagal Angkat Trofi Liga Inggris Bareng Liverpool

KISAH penyesalan terbesar Xabi Alonso saat gagal mengangkat trofi Liga Inggris bareng Liverpool menarik untuk diulas. Pasalnya, gelar Liga Inggris menjadi satu-satunya trofi bergengsi yang gagal ia raih bersama The Reds –julukan Liverpool.

Nama Xabi Alonso saat ini menjadi buah bibir berkat kegemilangannya dalam mengubah Bayer Leverkusen menjadi tim yang superior. Menjadi pelatih di usia yang masih sangat muda, pria asal Spanyol itu sukses membuat Die Werkself belum menelan satu pun kekalahan musim ini, hingga berpeluang juara Liga Jerman 2023-2024.

(Xabi Alonso saat memperkuat Liverpool)

Kegemilangan Xabi Alonso dalam karier kepelatihannya itu agaknya menjadi obat untuk kegagalannya di masa lalu sebagai pemain. Bagaimana tidak? Sebagai seorang maestro jenius di lini tengah, ia seharusnya berpotensi meraih semua trofi di kariernya.

Namun, faktanya perolehan trofinya tidak lengkap. Bersama tim profesional pertamanya, Real Sociedad, ia gagal menjuarai La Liga. Kemudian bersama Liverpool, ia juga gagal meraih trofi Liga Inggris.

Khusus bersama Liverpool, itu menjadi kegagalan yang sangat menyakitkan untuknya. Pasalnya, ia menjalani masa-masa yang luar biasa di Anfield. Bergabung di musim panas 2004, ia langsung meraih trofi Liga Champions di musim perdananya.

Bahkan, di laga final menghadapi AC Milan, ia juga mencetak gol yang menjadikan trofi itu sangat berarti. Selama di Liverpool, ia membentuk trio lini tengah yang sangat hebat bersama Steven Gerrard dan Javier Mascherano.