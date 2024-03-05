Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Xabi Alonso, Maestro yang Rela Tinggalkan Real Madrid demi Pep Guardiola dan Jurgen Klopp

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Selasa, 05 Maret 2024 |10:00 WIB
Xabi Alonso belajar banyak dari Klopp dan Guardiola. (Foto: REUTERS)
Xabi Alonso belajar banyak dari Klopp dan Guardiola. (Foto: REUTERS)
KISAH Xabi Alonso menarik untuk diulas. Pasalnya, sang maestro ini rela meninggalkan Real Madrid demi Pep Guardiola dan Jurgen Klopp. Hal itu terjadi pada musim panas 2014.

Di musim itu, Real Madrid berada di jalan yang positif untuk meraih berbagai kejayaan. Xabi Alonso juga baru saja membantu Los Blancos -julukan Real Madrid- merengkuh trofi Liga Champions. Namun, entah mengapa, tiga bulan setelah memenangkan trofi Liga Champions ia meminta hengkang ke Bayern Munich.

Xabi Alonso saat membela Real Madrid pada 2009. (Foto: REUTERS)

(Xabi Alonso saat membela Real Madrid pada 2009. (Foto: REUTERS)

Keinginan Xabi Alonso untuk hengkang menjadi sebuah tanda tanya besar, mengingat sang pemain berstatus personel andalan selama lima tahun di Santiago Bernabeu. Namun, usut punya usut, Pep Guardiola rupanya menjadi alasan utama.

Xabi Alonso yang kala itu sudah di akhir masa aktifnya sebagai seorang pemain, mengaku penasaran dengan rahasia kepelatihan Pep Guardiola. Untuk itu, ia memilih meninggalkan Real Madrid ke Bayern Munich demi mengatahui apa yang ingin ia ketahui.

“Saya sangat penasaran untuk mengetahui rahasia (Pep Guardiola). Dia memiliki antusiasme alami yang tiada henti. Musim sepakbola memang panjang, namun hingga akhir, Pep sepertinya tidak pernah lelah." kata Xabi Alonso pada 2019, mengutip dari The Athletic, Selasa (5/3/2024).

"Dia waspada, selalu siap. Bagi para pemain, mungkin ini memberi kami beberapa meter tambahan di saat yang paling penting." Sambung Xabi Alonso.

Setelah tiba di Bayern Munich, Xabi Alonso menjalani tiga musim yang luar biasa. Tidak hanya mendapat pelajaran dari Pep Guardiola, ia juga mendapat pelajaran luar biasa dari Jurgen Klopp.

