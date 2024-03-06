Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Kylian Mbappe Angkat Bicara soal Hubungannya dengan Luis Enrique, Baik-Baik Saja?

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Rabu, 06 Maret 2024 |23:23 WIB
Luis Enrique dan Kylian Mbappe di PSG. (Foto: Reuters)
BINTANG Paris Saint-Germain (PSG), Kylian Mbappe, angkat bicara soal hubungannya dengan sang pelatih, Luis Enrique. Dia menegaskan bahwa hubungannya tetap baik-baik saja dengan Luis Enrique, meski dirinya bakal hengkang dari PSG pada musim panas mendatang.

Hal ini diungkap Mbappe saat baru saja menjadi aktor kunci kemenangan PSG. Hal itu terjadi dalam laga melawan Real Sociedad pada leg II babak 16 besar Liga Champions 2023-2024.

Kylian Mbappe

Dalam laga itu, Mbappe sukses mencetak dua gol. Berkat kontribusinya, PSG menang 2-1 dalam laga yang berlangsung pada Rabu (6/3/2024) dini hari WIB itu. PSG pun berhak melaju ke perempatfinal usai menang agregat skor 4-1.

Pertandingan itu menjadi pertama kalinya bagi Mbappe bermain selama 90 menit lagi setelah hampir sebulan berlalu. Sejak 14 Februari 2024, dia tak pernah bermain penuh karena terkadang dicadangkan atau diganti di pertengahan laga.

Hal itu terjadi sejak Mbappe mengatakan kepada Les Parisiens -julukan PSG- bahwa diriniya bakal hengkang pada musim panas mendatang. Namanya pun langsung dikaitkan ke Real Madrid yang diyakini jadi calon terkuat sebagai klub barunya.

Enrique pun mengakui bahwa dirinya harus membiasakan timnya bermain tanpa Mbappe. Alhasil, sang jagoan sering tak bermain penuh akhir-akhir ini.

Akan tetapi, beberapa laporan menyebut bahwa hal itu membuat Mbappe tak senang sehingga kedua belah pihak mengadakan pertemuan terbuka untuk mengatasi permasalahan tersebut. Namun kini, akhirnya mantan pemain AS Monaco itu buka suara.

