5 Pesepakbola Dunia yang di Luar Dugaan Nikahi Perempuan Cantik Indonesia, Nomor 1 Teman Setim Legenda Inter Milan!

SEBANYAK 5 pesepakbola yang di luar dugaan menikahi perempuan cantik Indonesia akan diulas Okezone. Banyak pesepakbola dunia yang berkarier di banyak negara, kemudian memutuskan berlabuh di Indonesia.

Setelah tiba di Indonesia, para pesepakbola ini memutuskan menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) dan menikahi perempuan cantik Tanah Air. Lantas, siapa saja pesepakbola yang dimaksud?

Berikut 5 pesepakbola dunia yang di luar dugaan nikahi perempuan cantik Indonesia:

5. Beto Goncalves





Beto Goncalves baru saja membantu PSBS Biak promosi ke Liga 1 2024-2025. Sebelumnya, ia juga mengantarkan Persipura Jayapura juara Liga Indonesia 2008-2009 dan menjadi top skor Liga Indonesia 2011-2012.

Sebelum berkarier di Indonesia, Beto sempat merumput di Brasil selama semblan tahun (1999-2008), hingga akhirnya berlabuh di Persijap Jepara pada Januari 2008. Dua tahun tinggal di Indonesia, Beto memacari perempuan bernama Rosmala Dewi. Usai dua tahun berpacaran, mereka memilih untuk menikah dan kini telah mempunyai tiga orang anak.

4. Esteban Vizcarra





Esteban Vizcarra sempat berkarier bersama salah satu klub top Argentina, Huracan (2005-2008) sebelum akhirnya berlabuh di Indonesia dengan gabung Pelita Jaya pada 2009. Tiga tahun setelah berada di Tanah Air, pesepakbola berdarah Argentina ini menikahi perempuan bernama Resti Ayu Ferdina.

Selama kurang lebih 12 tahun hubungan mereka, pasangan ini telah dikaruniai satu orang anak. Esteban Vizcarra kini memperkuat klub Liga 1 2023-2024, PSS Sleman.