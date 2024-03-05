Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Pesepakbola Dunia yang di Luar Dugaan Nikahi Perempuan Cantik Indonesia, Nomor 1 Teman Setim Legenda Inter Milan!

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 05 Maret 2024 |17:43 WIB
5 Pesepakbola Dunia yang di Luar Dugaan Nikahi Perempuan Cantik Indonesia, Nomor 1 Teman Setim Legenda Inter Milan!
Legenda Inter Milan Alvaro Recoba, mantan rekan Cristian Gonzales di Timnas Uruguay U-20. (Foto: REUTERS)
A
A
A

SEBANYAK 5 pesepakbola yang di luar dugaan menikahi perempuan cantik Indonesia akan diulas Okezone. Banyak pesepakbola dunia yang berkarier di banyak negara, kemudian memutuskan berlabuh di Indonesia.

Setelah tiba di Indonesia, para pesepakbola ini memutuskan menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) dan menikahi perempuan cantik Tanah Air. Lantas, siapa saja pesepakbola yang dimaksud?

Berikut 5 pesepakbola dunia yang di luar dugaan nikahi perempuan cantik Indonesia:

5. Beto Goncalves

Beto Goncalves dan Rosmala Dewi

Beto Goncalves baru saja membantu PSBS Biak promosi ke Liga 1 2024-2025. Sebelumnya, ia juga mengantarkan Persipura Jayapura juara Liga Indonesia 2008-2009 dan menjadi top skor Liga Indonesia 2011-2012.

Sebelum berkarier di Indonesia, Beto sempat merumput di Brasil selama semblan tahun (1999-2008), hingga akhirnya berlabuh di Persijap Jepara pada Januari 2008. Dua tahun tinggal di Indonesia, Beto memacari perempuan bernama Rosmala Dewi. Usai dua tahun berpacaran, mereka memilih untuk menikah dan kini telah mempunyai tiga orang anak.

4. Esteban Vizcarra

Esteban Vizacrra dan Resti Ayu Ferdina

Esteban Vizcarra sempat berkarier bersama salah satu klub top Argentina, Huracan (2005-2008) sebelum akhirnya berlabuh di Indonesia dengan gabung Pelita Jaya pada 2009. Tiga tahun setelah berada di Tanah Air, pesepakbola berdarah Argentina ini menikahi perempuan bernama Resti Ayu Ferdina.

Selama kurang lebih 12 tahun hubungan mereka, pasangan ini telah dikaruniai satu orang anak. Esteban Vizcarra kini memperkuat klub Liga 1 2023-2024, PSS Sleman.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/51/3190214/timnas_indonesia_pernah_bertemu_argentina_pada_19_juni_2023-H8VL_large.jpg
Media Argentina Sindir Jakarta Selaku Venue Laga Timnas Indonesia vs Argentina, tapi Dibela Presiden FIFA!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/51/3190204/timnas_indonesia-GWHK_large.jpg
Daftar Kegagalan Timnas Indonesia Sepanjang 2025: Mimpi Piala Dunia Pupus dan Hilangnya Dominasi di Asia Tenggara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/51/3190123/foto_yang_dinilai_momen_shin_tae_yong_menampar_pemain_ulsan_hd_jung_seung_hyun_korfootballnews-1ETu_large.jpg
Media Korea Selatan Rilis Video Shin Tae-yong Tampar Pemain Ulsan HD, Ditertawai Pemain Timnas Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/51/3190095/polemik_soal_kapten_timnas_indonesia_terus_berlanjut-jyRM_large.jpg
Shin Tae-yong Sebut Asnawi Mangkualam Masuk Pasti Jadi Kapten Timnas Indonesia, Lawan Arab Saudi Buktikan Sebaliknya
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/16/51/1656353/kontingen-esports-putra-indonesia-amankan-medali-perunggu-sea-games-2025-dari-mobile-legends-kpp.webp
Kontingen Esports Putra Indonesia Amankan Medali Perunggu SEA Games 2025 dari Mobile Legends
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/16/putri_kusuma_wardani_meraih_penghargaan_busana_ter.jpg
Tampil Memesona, Putri KW Raih Busana Terbaik Jelang BWF World Tour Finals 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement