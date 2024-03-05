Media Vietnam Girang Shayne Pattynama Terancam Absen Bela Timnas Indonesia Lawan Timnas Vietnam

MEDIA Vietnam, The Thao 247, menyoroti kondisi bek Timnas Indonesia, Shayne Pattynama, yang mengalami cedera. Menurut mereka, itu menjadi kabar baik bagi The Golden Star Warriors jelang bersua pada lanjutan Grup F putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Menurut kabar yang beredar saat ini, Shayne mengalami cedera. Pasalnya, pemain berusia 25 tahun itu tidak masuk dalam skuad KAS Eupen saat melawan Anderlecht pada lanjutan Liga Belgia, Senin 4 Maret 2024 dini hari WIB.

Belum diketahui pasti seberapa parah cedera yang menghantui Shayne. Tapi yang pasti, hal ini menjadi kabar buruk bagi Timnas Indonesia. Andai pemulihannya membutuhkan waktu lama, pemain berdarah Belanda itu bisa saja absen bela Skuad Garuda saat melawan Vietnam.

Kabar ini pun menyedot perhatian media Vietnam, The Thao 247. Dalam artikelnya, mereka menilai situasi ini menjadi kabar gembira bagi skuad asuhan Philippe Troussier. Sebab, Shayne dinilai merupakan salah satu pemain penting Timnas Indonesia.

"Timnas Vietnam mendapat kabar gembira di babak kualifikasi kedua Piala Dunia 2026 ketika lawannya, Indonesia, mengalami kerugian personil," tulis The Thao 247 dalam artikelnya, dikutip Selasa (5/3/2024).

"Skuad Garuda baru-baru ini menerima kabar buruk tentang pasukannya karena kemungkinan besar tidak diperkuat pemain naturalisasi yang berkualitas, bek keturunan Belanda, Shayne Pattynama," sambungnya.