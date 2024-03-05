Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Vietnam Girang Shayne Pattynama Terancam Absen Bela Timnas Indonesia Lawan Timnas Vietnam

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 05 Maret 2024 |13:16 WIB
Media Vietnam Girang Shayne Pattynama Terancam Absen Bela Timnas Indonesia Lawan Timnas Vietnam
Media Vietnam girang Shayne Pattynama berpotensi absen (Foto: Instagram/@s.pattynama)
A
A
A

MEDIA Vietnam, The Thao 247, menyoroti kondisi bek Timnas Indonesia, Shayne Pattynama, yang mengalami cedera. Menurut mereka, itu menjadi kabar baik bagi The Golden Star Warriors jelang bersua pada lanjutan Grup F putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Menurut kabar yang beredar saat ini, Shayne mengalami cedera. Pasalnya, pemain berusia 25 tahun itu tidak masuk dalam skuad KAS Eupen saat melawan Anderlecht pada lanjutan Liga Belgia, Senin 4 Maret 2024 dini hari WIB.

Shayne Pattynama

Belum diketahui pasti seberapa parah cedera yang menghantui Shayne. Tapi yang pasti, hal ini menjadi kabar buruk bagi Timnas Indonesia. Andai pemulihannya membutuhkan waktu lama, pemain berdarah Belanda itu bisa saja absen bela Skuad Garuda saat melawan Vietnam.

Kabar ini pun menyedot perhatian media Vietnam, The Thao 247. Dalam artikelnya, mereka menilai situasi ini menjadi kabar gembira bagi skuad asuhan Philippe Troussier. Sebab, Shayne dinilai merupakan salah satu pemain penting Timnas Indonesia.

"Timnas Vietnam mendapat kabar gembira di babak kualifikasi kedua Piala Dunia 2026 ketika lawannya, Indonesia, mengalami kerugian personil," tulis The Thao 247 dalam artikelnya, dikutip Selasa (5/3/2024).

"Skuad Garuda baru-baru ini menerima kabar buruk tentang pasukannya karena kemungkinan besar tidak diperkuat pemain naturalisasi yang berkualitas, bek keturunan Belanda, Shayne Pattynama," sambungnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/51/3189977/shin_tae_yong_mengirim_pesan_kepada_awak_timnas_indonesia_yang_dipastikan_gagal_lolos_ke_piala_dunia_2026-7Nx3_large.jpg
Sedih Timnas Indonesia Gagal Lolos Piala Dunia 2026, Shin Tae-yong: Harus Kerja Lebih Keras Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/51/3189925/shin_tae_yong_mengaku_ada_beberapa_pemain_timnas_indonesia_curhat_kepadanya_usai_gagal_lolos_ke_piala_dunia_2026-ck9P_large.jpg
Pemain Curhat Usai Timnas Indonesia Gagal ke Piala Dunia 2026, Shin Tae-yong: Bisa Lolos jika Kita Masih Bersama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/51/3189477/kevin_diks_kembali_mengenang_kegagalan_timnas_indonesia_melaju_ke_putaran_final_piala_dunia_2026-zmMI_large.jpg
Kevin Diks Kenang Kegagalan Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026: Benar-Benar Berat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/51/3184673/trofi_piala_dunia-AZj1_large.jpg
Jadwal Drawing Playoff Antarkonfederasi dan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/15/49/1656051/pembalap-muda-awhin-sanjaya-meninggal-dunia-di-final-sumatera-cup-prix-2025-nhx.webp
Pembalap Muda Awhin Sanjaya Meninggal Dunia di Final Sumatera Cup Prix 2025Â 
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/15/kontingen_indonesia_meraih_medali_emas_ke_46_di_se.jpg
Wushu Kembali Naik Podium, Medali Emas Ke-46 Indonesia di SEA Games 2025 Hadir
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement