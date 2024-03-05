Hasil Persiraja Banda Aceh vs Malut United di Leg I Perebutan Peringkat 3 Liga 2 2023-2024: Laga Berakhir 0-0

LANGSA - Persiraja Banda Aceh dan Malut United harus puas menutup leg pertama perebutan peringkat ketiga Liga 2 2023-2024 dengan hasil 0-0. Skor kacamata itu menjadi hasil akhir dalam pertandingan yang digelar di Stadion Langsa, Aceh pada Selasa (5/3/2024) pada sore WIB.

Dengan begitu, leg kedua yang akan berlangsung di markas Malut United diprediksi akan semakin menarik. Leg keduanya pun akan digelar pada Sabtu 9 Maret 2024 mendatang.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Pertandingan baru berjalan lima menit, Persiraja Banda Aceh langsung memberikan ancaman ke lini pertahan Malut United. Sayangnya, peluang Islom Karimov Usher Ugli masih melebar dari sasaran.

Sementara pada menit kedepan dan ke-18, Achmad Subagja Baasith gagal memaksimalkan peluang sehingga Malut United gagal memimpin. Sedangkan pada menit ke-23, Ramadhan masih bisa diblok kiper Malut United, Aldhila Ray Redondo dan membuat Persiraja Banda Aceh masih belum bisa mendapatkan gol.

Ramadhan kembali mendapatkan peluang pada menit ke-31, tetapi lagi-lagi tendangnya berhasil diamankan Aldhila Ray Redondo. Sementara pada menit ke-38, penyelesaian akhir yang kurang sempurna dari Islom Karimov Usher Ugli membuat Laskar Rencong -julukan Persiraja Banda Aceh- masih belum bisa mendapatkan gol.

Usaha David Laly untuk membuat Persiraja Banda Aceh memimpin pada menit ke-45+1 masih belum membuahkan hasil, setelah bola hasil umpan Andik Vermansah tak mengarah ke gawang tim tamu. Alhasil, Persiraja Banda Aceh dan Malut United menutup babak pertama dengan hasil imbang 0-0.