Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Persiraja Banda Aceh vs Malut United di Leg I Perebutan Peringkat 3 Liga 2 2023-2024: Laga Berakhir 0-0

Rio Eristiawan , Jurnalis-Selasa, 05 Maret 2024 |18:13 WIB
Hasil Persiraja Banda Aceh vs Malut United di Leg I Perebutan Peringkat 3 Liga 2 2023-2024: Laga Berakhir 0-0
Suasana laga Persiraja Banda Aceh vs Malut United di Liga 2 2023-2024. (Foto: Instagram/persiraja_official)
A
A
A

LANGSA - Persiraja Banda Aceh dan Malut United harus puas menutup leg pertama perebutan peringkat ketiga Liga 2 2023-2024 dengan hasil 0-0. Skor kacamata itu menjadi hasil akhir dalam pertandingan yang digelar di Stadion Langsa, Aceh pada Selasa (5/3/2024) pada sore WIB.

Dengan begitu, leg kedua yang akan berlangsung di markas Malut United diprediksi akan semakin menarik. Leg keduanya pun akan digelar pada Sabtu 9 Maret 2024 mendatang.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Pertandingan baru berjalan lima menit, Persiraja Banda Aceh langsung memberikan ancaman ke lini pertahan Malut United. Sayangnya, peluang Islom Karimov Usher Ugli masih melebar dari sasaran.

Sementara pada menit kedepan dan ke-18, Achmad Subagja Baasith gagal memaksimalkan peluang sehingga Malut United gagal memimpin. Sedangkan pada menit ke-23, Ramadhan masih bisa diblok kiper Malut United, Aldhila Ray Redondo dan membuat Persiraja Banda Aceh masih belum bisa mendapatkan gol.

Persiraja Banda Aceh vs Malut United

Ramadhan kembali mendapatkan peluang pada menit ke-31, tetapi lagi-lagi tendangnya berhasil diamankan Aldhila Ray Redondo. Sementara pada menit ke-38, penyelesaian akhir yang kurang sempurna dari Islom Karimov Usher Ugli membuat Laskar Rencong -julukan Persiraja Banda Aceh- masih belum bisa mendapatkan gol.

Usaha David Laly untuk membuat Persiraja Banda Aceh memimpin pada menit ke-45+1 masih belum membuahkan hasil, setelah bola hasil umpan Andik Vermansah tak mengarah ke gawang tim tamu. Alhasil, Persiraja Banda Aceh dan Malut United menutup babak pertama dengan hasil imbang 0-0.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/03/49/3058225/liga-2-2024-2025-dimulai-7-september-2024-persibo-bojonegoro-vs-gresik-united-jadi-laga-pembuka-g74oSiR8SF.jpg
Liga 2 2024-2025 Dimulai 7 September 2024, Persibo Bojonegoro vs Gresik United Jadi Laga Pembuka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/28/49/3027400/kisah-perjuangan-psbs-biak-juara-liga-2-2023-2024-bukti-manajemen-yang-sehat-GcSJX2Dxnn.jpg
Kisah Perjuangan PSBS Biak Juara Liga 2 2023-2024, Bukti Manajemen yang Sehat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/03/49/2991951/persikab-kabupaten-bandung-tak-tahu-penyebab-disanksi-fifa-NYmITTe0kU.jpg
Persikab Kabupaten Bandung Tak Tahu Penyebab Disanksi FIFA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/15/49/2983558/kisah-haru-beto-goncalves-pemain-gaek-43-tahun-yang-juara-liga-2-secara-beruntun-Takus8GCMb.jpg
Kisah Haru Beto Goncalves, Pemain Gaek 43 Tahun yang Juara Liga 2 Secara Beruntun!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/16/51/1656353/kontingen-esports-putra-indonesia-amankan-medali-perunggu-sea-games-2025-dari-mobile-legends-kpp.webp
Kontingen Esports Putra Indonesia Amankan Medali Perunggu SEA Games 2025 dari Mobile Legends
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/16/xaver_schalger.jpg
Transfer Gratis! Juventus Bidik Gelandang RB Leipzig Musim Panas Ini
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement