HOME BOLA LIGA CHAMPION

Fokus Hadapi Bayern Munich, Ciro Immobile: Lazio Harus Lupakan Kemarahan Usai Kalah dari AC Milan!

Rio Eristiawan , Jurnalis-Selasa, 05 Maret 2024 |23:26 WIB
Para pemain Lazio kala berlaga. (Foto: Reuters)
A
A
A

MUNICH – Penyerang Lazio, Ciro Immobile, meminta para pemain Lazio move on dari kekalahan atas AC Milan di Liga Italia 2023-2024 pada pekan lalu. Sebab, Lazio akan menghadapi laga penting lainnya di pentas Liga Champions 2023-2024 dengan melawan Bayern Munich.

Ya, Lazio akan menghadapi Bayern Munich di leg II babak 16 besar Liga Champions 2023-2024. Laga itu akan digelar di Allianz Arena, Rabu 6 Maret 2024 pukul 03.00 WIB.

Lazio vs Bayern Munich

Il Biancoceleste -julukan Lazio- sendiri punya bekal positif jelang duel itu. Sebab, Lazio sedang memimpin dengan agregat 1-0 atas Die Roten -julukan Bayern.

Menjelang laga tersebut, Ciro Immobile meminta para pemain Lazio untuk melupakan kemarahan usai menelan kekalahan dari AC Milan. Menurutnya Il Biancoceleste akan mendapat masalah besar, jika datang dengan perasaan marah menghadapi Bayern Munich.

"Kami marah, tetapi tidak boleh membawa hal itu ke Munich. Memiliki pemikiran seperti itu dalam pertandingan seperti ini hanya akan membawa masalah. Kami tidak pantas kalah melawan Milan, hanya itu yang bisa saya katakan," kata Ciro Immobile dikutip dari Football Italia, Selasa (5/3/2024).

Sebelum menghadapi Bayern, Lazio harus menelan kekalahan 0-1 dari AC Milan di laga ke-27 Liga Italia 2023-2024. Laga itu digelar di Olimpico Stadium, Sabtu 2 Maret 2024.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
