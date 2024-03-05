Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Real Sociedad vs PSG: Luis Enrique Minta 2 Hal Ini kepada Achraf Hakimi Cs demi Tembus Perempatfinal

Rio Eristiawan , Jurnalis-Selasa, 05 Maret 2024 |22:53 WIB
Real Sociedad vs PSG: Luis Enrique Minta 2 Hal Ini kepada Achraf Hakimi Cs demi Tembus Perempatfinal
Para pemain PSG kala berlaga. (Foto: Reuters)
A
A
A

SAN SEBASTIAN – Pelatih Paris Saint-Germain (PSG), Luis Enrique, punya dua permintaan khusus kepada Achraf Hakimi cs jelang berhadapan di leg II 16 besar Liga Champions 2023-2024. Dia meminta para pemainnya menunjukkan penampilan bagus saat bertahan dan menyerang.

Pasalnya, Luis Enriquez belum merasa tenang, meski PSG punya modal dari kemenangan 2-0 di leg I 16 besar Liga Champions 2023-2024. Menurutnya, satu gol di laga tandang akan mengubah suasana pertandingan menjadi lebih sulit untuk PSG.

PSG vs Real Sociedad

"Kami harus memainkan laga ini layaknya sebuah partai final, karena salah satu tim akan tersingkir dari kompetisi di akhir laga. Ketika Anda bermain di laga tandang, kami tahu bahwa satu gol dapat mengubah atmosfer pertandingan," kata Luis Enrique, dikutip dari laman resmi PSG, Selasa (5/3/2024).

Meski tidak bisa memprediksi jalannya pertandingan, Luis Enrique memastikan PSG sudah siap dengan skenario apa pun untuk duel nanti. Pelatih asal Spanyol itu pun meminta timnya menunjukkan performa apik saat bertahan maupun menyerang.

"Besok pasti pertandingan akan sangat rumit, namun kami siap menghadapi skenario apa pun. Kami ingin mengatasi tantangan ini dengan menjadi sangat baik dalam bertahan dan menyerang," jelas Enrique.

Ya, PSG akan menghadapi Real Sociedad di leg kedua babak 16 besar Liga Champions 2023-2024 yang berlangsung di Anoeta Stadium, Rabu 6 Maret 2024 pukul 03.00 WIB. Meski bertindak sebagai tim tamu, Les Parisiens -julukan PSG- lebih diuntungkan karena unggul agregat 2-0.

Halaman:
1 2
      
