HOME BOLA LIGA CHAMPION

Luis Enrique Bicara Khusus soal Kylian Mbappe Jelang Real Sociedad vs PSG: Tak Ada Perlakuan Khusus untuknya!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 05 Maret 2024 |22:42 WIB
Luis Enrique Bicara Khusus soal Kylian Mbappe Jelang Real Sociedad vs PSG: Tak Ada Perlakuan Khusus untuknya!
Kylian Mbappe kala membela PSG. (Foto: Reuters)
A
A
A

SAN SEBASTIAN – Pelatih Paris Saint-Germain (PSG), Luis Enrique, bicara khusus soal Kylian Mbappe jelang melawan Real Sociedad di leg II 16 besar Liga Champions 2023-2024. Dia memastikan tak ada perlakuan khusus yang akan diberikannya kepada Mbappe dalam laga itu.

Seperti diketahui, belakangan ini Mbappe tidak dimainkan penuh oleh Enrique. Soal hal itu, eks pelatih Barcelona tersebut menegaskan tetap akan memperlakukan Mbappe seperti biasa jelang laga kontra Real Sociedad.

Kylian Mbappe

“Ya, tentu saja. Mengapa tidak?” kata Enrique, dilansir dari RMC Sport, Selasa (5/3/2024).

Enrique menjelaskan bahwa tujuannya cukup jelas, yakni ingin memberikan yang terbaik untuk timnya. Pelatih berusia 53 tahun itu perlahan memang ingin membuat PSG tidak ingin bergantung pada Mbappe yang kemungkinan besar akan hengkang di akhir musim nanti.

“Bagaimana saya akan memperlakukan Mbappe? Seperti biasa. Dengan akal sehat, memikirkan apa yang terbaik untuk tim dan menikmati pengalaman,” ujar Enrique.

Halaman:
1 2
      
